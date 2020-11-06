建築廢棄物侵入草屯鎮社區 塵土飛揚居民難以忍受

南投縣草屯鎮新豐路空地被堆置大量土方，居民發現竟是建築廢棄土，且鄰近住宅區，業者用挖土機處理廢棄土，更造成揚塵，影響居民生活，業者強調是合法堆置場。南投縣政府表示，南投縣僅有竹山、集集兩處合法廢棄物堆置場，新豐路屬違法堆置，縣府已經開罰。縣議員廖梓佑要求縣府應取締，也應輔導業者設置合法廢土堆置場，解決建築廢棄物堆置問題。

南投縣建設處長李正偉說，新豐路建築廢棄物堆置場，業者7月曾經申請為工廠被退件，理由第一是土地分區用地臨接道路經過農地，未經農業處同意，第二，廢棄物和廢水排放並沒有經過環保局許可，第三，道路寬度只有8米，不符合10米的寬度。

李正偉說，業者如果要申請作為建築廢棄土堆置場絕對不會通過，業者轉以工廠申請，建設處也退件，而違規部分，建設處已開罰6萬元，如果業者持續違反都市計畫法，可連續並加重處罰，也會要求業者移除堆置的廢棄土方。