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教女兒誠信碗粿賠售顏董買單 標哥：女孩很乖令人心疼
雲林一家賣碗粿的攤車，日前因老闆就讀小學五年級的女兒在粉絲專頁上誤植「買碗粿送蘿蔔糕」，老闆為教導女兒「誠信」的重要，履行諾言「客人買一個30元的碗粿就送一條價值100元的蘿蔔糕」鎮瀾宮董事長顏清標滑臉書看到，循線找到這對父女，電話下單200碗，但粿攤做不來，標哥説「做多少買多少！」並每碗再貼10元。
顏清標表示，他是在車上滑手機看到訊息，循線打電話給老闆，本來要親自到雲林拜訪，但是今天上午必須與南投警方協調大甲媽祖到埔里遶境事宜，所以請顏寬恒服務處青年團長黃世豪（一鳥哥）到雲林全埋單。
據了解，賣碗粿父女家中清苦，太太生病、兒子又發展遲緩，老闆為照料家庭，向岳母學習製作古早味碗粿，平日可以在家備料，假日就到新竹、彰化、台中擺攤販售。
日前為促銷，老闆原規畫在粉絲專頁公布「買10個碗粿就送1條蘿蔔糕」的活動辦法，就讀小學五年級的女兒在粉專公布「買碗粿送蘿蔔糕」老闆為教導女兒「誠信」決定虧本認賠出售。
鎮瀾宮董事長顏清標説，看到新聞後深受感動，認為女孩很乖，幫助家計，一早循線找上父女，霸氣下單「做多少就買多少。」
老闆説，再趕工只能做160碗，顏清標表示「有多的再賣我就好」下午派人前往雲林斗南交流道取貨。
不少友人打電話詢問顏清標買碗粿的情況，標哥説下周再買，分享大家。
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