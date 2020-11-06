南投宣布明年起長照專業醫事人員 須依規完成專業課程

南投縣衛生局針對長照專業服務、喘息服務特約單位，宣布明年起執行長照專業服務的醫事人員，須依規完成專業訓練課程，才可以提供服務，長照科指出，最近有發現幾件不是民眾的需求而提供夜間及假日服務，對於政策鼓勵費用申報有誤差之嫌，對此已訂有品質管理機制，定期進行電話抽訪、必要時進行實地查核，以確保服務品質。

衛生局表示，「長照專業服務」除了復能服務提升個案生活自主能力，其他如進食、洗澡、外出活動等外，因應個別化照護需求，也可提供營養照護，進食與吞嚥照護，困擾行為照護，臥床或長期活動受限照護等復能訓練，強調長照服務收費係依衛福部公告的給（支）付基準，向民眾說明及依福利身分別收取部分負擔，亦將相關資訊公告於官網，以利民眾清楚各項服務之收費。

長照科指出，經過長期照顧服務人員訓練及取得證明文件的醫師（含中醫師）、職能治療人員、物理治療人員、語言治療師、護理人員、心理師、藥師、呼吸治療師、營養師等醫事人員，應於今年12月31日前依規完成訓練課程，取得完訓證明後，明年1月1日起才可提供長照專業服務。