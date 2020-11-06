台中溜冰場凹凸不平或太昏暗 議員批危機四伏

台中號稱多達46處溜冰場，卻遭批不是規格不正確，就是材質不佳、照明不足，比如彎道太多，或使用磨石子地板初學者跌倒很痛，議員批是「危機四伏」；市府指委由區公所管理，會重新盤點。

中市建設局表示，目前公園內溜冰場多為早期建置，當時均依現場環境並考量安全而建置，但隨現況規範改變，建設局將持續依使用需求及現有規範，加強溜冰場照明設施及鋪面安全。且呼籲公園內溜冰場多屬休憩娛樂使用，並非專業競速(技)型溜冰場，民眾應避免作為專業競速使用，維護使用安全。

中市議員張家銨指出，全台中在公園內溜冰場共46座，但這些溜冰場地板材質、大小都不同；光是地板，有磨石子、壓克力、水泥地等，有些凹凸不平，根本陷井重重，很多是磨石子地板，一旦練習跌倒易造成嚴重的破皮流血。，另有8成以上的照明設備不足，晚上練習險象環生。

張家銨指出，她會勘大肚、烏日、龍井4座溜冰場，包括烏日運動公園、龍井中興橋下、大肚日光郡社區廣場及日前拆除龍井中央路轉觀光路河堤邊，不僅尺寸及規格完全不正確、地板皆為磨石子地、場地皆為方形易造成轉角堆積灰塵、夜間照明不足、欄杆過高過低等缺失等。