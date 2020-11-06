台中智慧廁所 洗手乳、衛生紙空空如也被批不智慧

台中市設置「智慧廁所」，但議員卻發現根本不智慧！在西屯區的成都公園智慧公廁示範地，感應式洗手乳、衛生紙空空如也，根本無法連線自動補給，議員江肇國質疑市府只會建置，卻未後續維護。

中市建設局表示，西屯區成都公園公廁使用多年，建設局納入「台中美樂地計畫」陽光公廁改善，導入智慧公廁系統，今年7月啟用；此廁所的智慧系統由民間捐贈，10月中旬一度故障，目前已修復，只剩洗手乳機系統，今天下午就可運作正常，修繕期間將設置擠壓式洗手乳供民眾使用。

江肇國、賴佳微、李天生、張家銨等議員指出，盧市府108年實施「美樂地計畫」，改善公園廁所包含通風採光，具有掛鉤、平台、求救鈴，並增設民眾通報QRcode等，但實際勘查數個公園公廁發現，許多所謂的陽光公廁，設施仍缺乏。

另號稱的「智慧公廁」示範地成都公園，啟用3個月，感應式洗手乳與衛生紙用光都沒補，只在一旁放一罐按壓式洗手乳與一捲衛生紙，懷疑是智慧公廁感應出問題抑或通報後缺乏人力，呼籲市府除了建置外，應更加關心後續機器維護與人力資源分配。