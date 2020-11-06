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台中智慧廁所 洗手乳、衛生紙空空如也被批不智慧

聯合報 / 記者張明慧／台中即時報導
西屯區成都公園公廁納入「台中美樂地計畫」陽光公廁改善，導入智慧公廁系統。圖／台中市府提供
西屯區成都公園公廁納入「台中美樂地計畫」陽光公廁改善，導入智慧公廁系統。圖／台中市府提供

台中市設置「智慧廁所」，但議員卻發現根本不智慧！在西屯區的成都公園智慧公廁示範地，感應式洗手乳、衛生紙空空如也，根本無法連線自動補給，議員江肇國質疑市府只會建置，卻未後續維護。

中市建設局表示，西屯區成都公園公廁使用多年，建設局納入「台中美樂地計畫」陽光公廁改善，導入智慧公廁系統，今年7月啟用；此廁所的智慧系統由民間捐贈，10月中旬一度故障，目前已修復，只剩洗手乳機系統，今天下午就可運作正常，修繕期間將設置擠壓式洗手乳供民眾使用。

江肇國、賴佳微、李天生、張家銨等議員指出，盧市府108年實施「美樂地計畫」，改善公園廁所包含通風採光，具有掛鉤、平台、求救鈴，並增設民眾通報QRcode等，但實際勘查數個公園公廁發現，許多所謂的陽光公廁，設施仍缺乏。

另號稱的「智慧公廁」示範地成都公園，啟用3個月，感應式洗手乳與衛生紙用光都沒補，只在一旁放一罐按壓式洗手乳與一捲衛生紙，懷疑是智慧公廁感應出問題抑或通報後缺乏人力，呼籲市府除了建置外，應更加關心後續機器維護與人力資源分配。

江肇國也說，實地走訪東區東峰公園，並通報女廁入口磁磚爆裂，經過數天也無回覆，懷疑通報系統的運作機制根本虛設。

台中市議員江肇國等人指智慧廁所的洗手乳失靈，智慧廁所不智慧。圖／江肇國議員提供
台中市議員江肇國等人指智慧廁所的洗手乳失靈，智慧廁所不智慧。圖／江肇國議員提供
台中市議員江肇國（右一）在西屯區的成都公園智慧公廁示範地，感應式洗手乳、衛生紙空空如也，根本無法連線自動補給。圖／江肇國議員提供
台中市議員江肇國（右一）在西屯區的成都公園智慧公廁示範地，感應式洗手乳、衛生紙空空如也，根本無法連線自動補給。圖／江肇國議員提供
西屯區成都公園公廁納入「台中美樂地計畫」陽光公廁改善，導入智慧公廁系統。圖／台中市府提供
西屯區成都公園公廁納入「台中美樂地計畫」陽光公廁改善，導入智慧公廁系統。圖／台中市府提供
智慧公廁設置「公園公廁通報系統」，民眾可掃描Qr Code條碼，通報建設局修繕管理。圖／台中市府提供
智慧公廁設置「公園公廁通報系統」，民眾可掃描Qr Code條碼，通報建設局修繕管理。圖／台中市府提供
西屯區成都公園公廁納入「台中美樂地計畫」陽光公廁改善，導入智慧公廁系統。圖／台中市府提供
西屯區成都公園公廁納入「台中美樂地計畫」陽光公廁改善，導入智慧公廁系統。圖／台中市府提供

衛生紙

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