電氣移除日月潭魚虎成效有限 議員建議舉辦釣魚比賽

魚虎肆虐日月潭問題，上午成為南投縣議員王秋淑關切的話題，要求縣府編列經費加強防治，賴燕雪等議員並建議縣府編列預算舉辦釣魚虎及魚虎料理比賽，縣長林明溱指示農業處研究辦理，同時可帶動地方觀光；潭區餐廳業者指出，最近不少食客都好奇指定要吃魚虎，「大家都說魚虎很多，可是魚虎卻不多見。」

魚池鄉縣議員王秋淑說，居民反應日月潭魚虎肆虐情形嚴重，不僅潭區魚類常遭攻擊啃咬，甚至漁網也被破壞，被稱作「生態殺手」，要求南投縣府要介入解決，並表示農業處一年僅編列20萬元防治，根本發揮不了作用，建議縣府舉辦釣魚虎及魚虎料理烹飪比賽，反而能夠解決問題。

魚池餐廳業者表示，魚虎一般刺少肉多，但要長到可供食用的150公分、20斤以上，才能做全魚料理，不少外地朋友更早早預定要吃魚虎，可是透過日月潭漁家要買魚虎時，反而買不到，不是天天都有漁貨，小魚虎雖多但不適合料理；鄉長劉啟帆指出，根據了解大型魚虎警戒心很高，想釣也不容易。

縣長林明溱指出，配合日管處及當地渔會等相關位也請來學者專家，在日月潭放流魚虎天敵「鱸鰻」，盼透過生態防治，減少魚虎族群數，但對於議員建議舉辦釣魚虎及魚虎料理烹飪比賽，同意積極研議辦理。