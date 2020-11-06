校長帶頭路跑 溪湖高中今天運動會允文允武

大學學測單科滿級分為15級分，國立溪湖高中一連5年的校運會開幕典禮之前，都由校長楊豪森帶師生跑運動場15圈，今年也不例外，今天跑完15圈，高一、二班級創意造型進場，哈利波特魔法學校造型歷久不衰，媽祖進香隊伍造型也帶來喜氣。

溪湖高中今年全校運動會主題為「長跑健身蓄潛能；鵬程萬里祈願成」，約300名師生跑運動場15圈，鼓舞學生「一步一腳印」，只要堅持到底，必能發現終點（滿級分）就在不遠的前方。

運動會亮點─ 創意造型進場，高一、二的30班學生裝扮成哈利波特魔法學校、白雪公主森林、萬聖節搞鬼、小小兵、墨西哥亡靈節和媽祖進香團，挖空心思爭奇鬥「怪」，表現溪高學生的巧思。

今年全校運動會邀請紙藝重磅大師王楨文，即日起到本月26日在校內教學資源中心一樓展覽廳展舉辦野鳥紙藝個展。王楨文擅長摺紙、浮雕、拚貼和剪紙等紙藝，因長期賞鳥，觀察鳥類姿態和棲地環境，鳥類紙藝融合生態，作品與眾不同，相當吸睛，國內外野鳥紙藝個展已超過30 場。

校長楊豪森說，王楨文大加入國際鳥盟、台灣野鳥保育協會、彰化縣野鳥學會，推動鳥類生態保育，曾受邀到日本東京鳥類博覽會等地表演生態剪紙表演，到英國、加拿大、紐西蘭等國辦理個展，獲得「英國國際鳥展鳥類藝術組第一名」，