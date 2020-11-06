影／魚虎為患 林明溱：辦釣魚比賽、美食料理控制數量

日月潭外來種魚虎今年數量暴增，南投縣議員王秋淑、賴燕雪等人擔心魚虎破壞水域生態，南投縣長林明溱說，將和日月潭區漁會合作，請漁民捕撈收購魚虎，也將舉辦釣魚大賽，開發成美味料理，雙管齊下維護日月潭水域生態。

南投縣農業處表示，今年日月潭水域溫度提高，日月潭魚虎數量和族群暴增，因為魚虎攻擊性強又會獵食其他魚種，9月底日月潭萬人泳渡，擔心選手遭魚虎攻擊，縣政府還提前清除，共捕獲8000多隻，以魚苗或幼魚居多。

王秋淑說，魚虎體型可長大到1.5公尺、重達20公斤，魚虎相當凶猛，出現在日月潭水域後，其他魚類生存受威脅，影響漁民捕撈也可能影響水域活動安全。縣府應該更積極處理魚虎問題，透過捕撈、釣魚比賽，並推出魚虎料理，讓魚虎數量獲得控制。

農業處長陳瑞慶說，魚虎非經濟魚種，也不是常食用魚類，在缺乏天敵情况，魚群大量繁衍，縣府執行魚虎移除作業，另外也和清華大學等研究機構合作，調查日月潭水族生態、數量，瞭解魚虎的棲息區域和習性，提升捕撈成效。