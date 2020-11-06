5甲草地誰割草？縣長王惠美同意協調維護溪湖中央公園

總經費2億元，彰化縣溪湖城鎮之心工程計畫近入驗收階段，今天縣長王惠美邀請鎮長黃瑞珠等人前往勘查，里長何炳樺等地方人士建議，日後縣政府協助割草等維護公園的工作，王惠美同意協調維護，並要求包商改進公園設施和地形，避免民眾使用時受傷。

縣政府城觀處處長田飛鵬說，溪湖綠色生活基盤營造工程分為兩期，第一期工程整建都市計畫區內的既有公園，包括溪湖軍機公園、大突運動公園、湖東運動公園、富貴公園、華中公園、小天使公園、奉天宮公園、三角公園，溪湖糖廠宿舍區及湖南國小綠廊，目前已完工驗收。

他說，第二期工程新建溪湖中央公園，基地面積約5.3公頃，今（109）年9月底竣工，辦理驗收中，從彰水路可由一期工程整建完成的溪湖糖廠及湖南國小綠廊，進入溪湖中央公園，鳥瞰溪湖城鎮之心工程計畫區，經由闢建綠色人行步道、溪湖糖廠停車場變更規畫，把糖廠、湖南國小到中央公園連成完整休閒園區，未來溪湖小火車經過中央公園，將設置拍照點，提高遊憩相連性。

王惠美和黃瑞珠等人勘查中央公園，王惠美對草地不平整、植草生長茂密頗有微言，包商表示會整理。大竹里長何炳樺說，中央公園面積廣達5公頃多，光是割草維護草皮就負擔沈重，希望縣政府能協助，還有兒童遊憩設施不適當，有小朋友使用後跌倒。王惠美同意協調維護環境，田飛鵬保證兒童遊憩設施檢驗合格才開放使用。

社會處科長黃萩到場，爭取中央公園的西南角約300坪土地興建溪湖婦幼中心，並表示其它土地變更使用用途曠日費時，這塊土地是公園用地，變更作為社福用途的程序較快，明年即可完成。縣長王惠美表示，公園工程做完和辦理驗收，社會處才提出需求，剛做好又動工，一定招致非議。田飛鵬出面說情，表示移走一些設施和樹苗即可。

王惠美交代城觀處，公園剛建造完工，園區內都是小樹，民眾運動熱得要命，沒地方躲太陽，城觀處應從縣內其它地方找大樹移植溪湖中央公園，一方面遮蔽公墓區及墓園，一方面提供民眾乘涼。

城觀處資料顯示，溪湖城鎮之心工程計畫屬於內政部競爭型補助1億7000萬元，縣政府配合款3000萬元，總經費2億元，總面積20公頃，如果只有中央公園僅約5.3公頃。