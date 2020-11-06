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中市潭子清潔隊年租金高達800萬 遷地可望年省720萬

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
立委楊瓊瓔與台中市議員賴朝國今日邀集相關單位到場會勘。圖／楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔與台中市議員賴朝國今日邀集相關單位到場會勘。圖／楊瓊瓔服務處提供

台中市潭子區清潔隊部及停車場用地長年向台糖公司租用，每年租金達800萬元，租金費用過高，也不利區隊長期使用規劃，潭子區清潔隊現覓得國4與台74號高架銜接的橋下空間，面積近4公頃，作為未來清潔隊駐地使用，可節省龐大租金支出，並有利清潔隊整體規劃。

立委楊瓊瓔與台中市議員賴朝國今日邀集交通部高速公路局中區養護工程分局、台中市政府環保局、潭子區清潔隊及聚興里長李添貴等人到現場會勘。

潭子區清潔隊長邱建宏表示，目前潭子區清潔隊所在駐地是向台糖公司租用，每年租金達800萬元，除費用過高，也不利區隊長期使用規劃，目前國4與台74號高架銜接工程由高公局施作中，預計明年完工點交給高公局中區養護工程分局，希望爭取釋出部分土地供清潔隊部使用，節省每年龐大租金。

賴朝國表示，環保局自1994年向台糖公司承租潭子區聚興段土地作為潭子清潔隊隊部、資源回收場及垃圾場使用，每年需支付800萬元租金，清潔隊計畫遷至國道4號高架橋下空間，粗估租金每年約80萬元，只需十分之一，希望2022年可完成遷移作業。

楊瓊瓔會勘前已先與交通部高速公路局中區養護工程分局長彭煥儒討論相關議題，彭煥儒承諾明年國4豐潭段工程完工點交後，優先提供潭子區清潔隊租用。

楊瓊瓔強調，清潔車輛要洗乾淨才停放，才不會有異味，更要規畫好車輛進出動線，做好周邊環境清潔及維護，除隊部使用範圍施作圍網外，沿線建議多種植大型植栽，與周邊居民做好鄰居。

楊瓊瓔 台中市

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