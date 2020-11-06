明潭下池水庫放養魚苗萬尾 透過自然生態清除淡水貽貝

為維持水庫水域生態環境平衡、抑制淡水貽貝滋生以減少攔污柵附生情況，台電大觀發電廠從30年前起，每年均固定在日月潭放養魚苗，明潭發電廠也從26年前起在下池水庫放養魚苗，近來更在明潭下池水庫放流1萬1000尾的烏鰡、草魚、大頭鰱等魚苗，透過自然生態的食物鏈，抑制及清除淡水貽貝生長。

明潭發電廠廠長劉演鎮指出，今年選用當地水域原生魚類，共準備3500尾青魚、4000尾草魚及3500尾大頭鰱等魚苗，其中烏鰡、大頭鰱更是菜蛤剋星的天敵魚類，不但決定放養平衡生態外，另曲腰魚、奇力魚都是日月潭知名魚種，近年來大觀發電廠也在日月潭投入復育及魚苗放養。