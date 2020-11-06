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明潭下池水庫放養魚苗萬尾 透過自然生態清除淡水貽貝
為維持水庫水域生態環境平衡、抑制淡水貽貝滋生以減少攔污柵附生情況，台電大觀發電廠從30年前起，每年均固定在日月潭放養魚苗，明潭發電廠也從26年前起在下池水庫放養魚苗，近來更在明潭下池水庫放流1萬1000尾的烏鰡、草魚、大頭鰱等魚苗，透過自然生態的食物鏈，抑制及清除淡水貽貝生長。
明潭發電廠廠長劉演鎮指出，今年選用當地水域原生魚類，共準備3500尾青魚、4000尾草魚及3500尾大頭鰱等魚苗，其中烏鰡、大頭鰱更是菜蛤剋星的天敵魚類，不但決定放養平衡生態外，另曲腰魚、奇力魚都是日月潭知名魚種，近年來大觀發電廠也在日月潭投入復育及魚苗放養。
台電公司表示，明潭是日月潭抽蓄水力發電的下池水庫，由於發電尾水會在夜間回抽進入日月潭，每日水位高低落差達10至20公尺，確保電力供應無虞外，放養魚苗更能有助於平衡日月潭的生態，此外為維護民眾安全已公告為危險水域，禁止水上活動及垂釣，敬請民眾及釣客在愛魚、護魚之際，維護自身安全，切勿私自闖進危險水域。也請民眾勿隨意放生不屬於本水庫、水里溪流域魚類生物，以維護自然生態的平衡。
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