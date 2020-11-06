社會住宅能否如期達標受矚目 中市府：第一階段完成

對於台中市長盧秀燕提出任內要完成5008戶社會住宅，多名台中市議員今天質疑盧秀燕任期內無法達成，台中市都發局指出，興辦量已達5008戶，第一階段目標達成。

台中市議員陳淑華、邱素貞、蕭隆澤、謝明源等人上午在市議會都發建設水利業務質詢中，針對盧秀燕提出任期內要完成5008戶社會住宅，質疑能否如期達成目標。

陳淑華表示，根據都發局年中提出的報告顯示，盧秀燕任期內要完成5008戶社會住宅，從宣布到現在不到半年，其中豐原安康段二期、東區東勢子段、太平永億段、西屯惠來厝段、太平育賢段三期、大里光正段二期等6個基地完工日期必須要到民國112年以後才能完工，無法在4年任期內、民國111年以前完工。

邱素貞指出，過去市府在前市長林佳龍任內，積極推動規劃5000多戶社會住宅，除了豐原安康段、大里光正段、梧棲三民段等，未來還包括北屯東山段、東區東勢子段、北屯太原段、惠來厝段等，很可惜還未能看到盧秀燕增加社宅戶數及提出完整的社宅政策。

謝明源表示，台中市社會住宅中央配額是要蓋1萬8000戶，盧秀燕說要蓋5000多戶，但到現在真正完成的才891戶，要求市府趕快興建社會住宅，在房價持續上漲中，讓弱勢家庭、年輕人，最起碼也要有社會住宅可住。

都發局表示，社會住宅是市府的重大政策，盧秀燕也明確指示，任內會做到「尚未動工的基地要動工、未完工的基地要完工」。社宅第一階段以4年5000戶為目標，至今已完工891戶、興建中3467戶、規劃設計中650戶，興辦量已達5008戶，第一階段目標達成。