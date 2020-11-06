疫情大缺工與建材 台中6處社會住宅完工恐延後

台中市5008戶社會住宅完工期悄悄延後？台中市議員陳淑華等人發現，原本完工期訂為111年，最近市府網站卻悄悄改為112年，與盧秀燕市長的施政報告無法吻合，質疑是工程延宕；台中市副市長黃國榮解釋最近房市太熱，造成建材、人力不足才讓工期被迫延後。

陳淑華議員說，都發局在今年中旬提出報告指在盧秀燕任期內會完成5008戶社會住宅，不到半年，豐原安康段二期、東區東勢子段、太平永億段、西屯惠來厝段、太平育賢段三期、大里光正段二期等6個基地，有超過3成的1640戶無法完成，市府根本在玩數字遊戲，欺騙社會大眾與議會。

陳淑華、邱素貞、謝明源、蕭隆澤等議員批台中房價直直漲，年輕人居住問題越來越困難，但社會住宅不僅不足，進度還出現落後，媽媽市長幫年輕人解決住宅問題「攏是假」。

謝明源也指市長説要蓋5千多戶，現在真正完成的才891分，尤其北屯區28萬人口居然沒有一棟興建好的社會住宅可住，太離譜。

中市都發局表示，社宅第一階段以4年5000戶為目標，至今已完工891戶、興建中3467戶、規劃設計中650戶，興辦量已達5008戶，第一階段目標達成。

都發局長黃文彬說明，主要因疫情及大宗物料缺工、市府也已依109年度共同性費用編列基準表調整單價，提高優良廠商投標意願，目前東區東勢子段、太平永億段與大里光正段2期皆已順利決標發包。