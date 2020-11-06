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全國桌球錦標賽彰化開打 王惠美與謝典林開球展現球技

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
2020全國桌球錦標賽今天上午在彰化縣立體育館開打，由彰化縣長王惠美（右）與議長謝典林（左）開球，他們都打一手好球，在今天桌球高手前，各自展現球技，你來我往。圖／彰化縣政府提供
2020全國桌球錦標賽今天上午在彰化縣立體育館開打，由彰化縣長王惠美（右）與議長謝典林（左）開球，他們都打一手好球，在今天桌球高手前，各自展現球技，你來我往。圖／彰化縣政府提供

2020全國桌球錦標賽今天上午由彰化縣長王惠美與議長謝典林開球下，在彰化縣立體育館開打，由於是桌球國手選拔的資格賽，好手雲集，愛好桌球的民眾切莫錯過。

此項比賽共有89個單位報名參賽，單打選手832人、雙打712組，是國手選拔的前哨站，為了爭取國手選拔門票，只有拚進單打前32名及雙打前16名的選手，才可取得報名參加 110年度桌球國手選拔賽，精彩可期。

彰化縣長王惠美與縣議會議長謝典林平時都有從事桌球運動，也都打一手好球，在今天桌球高手前，兩人也各展現球技，你來我往，有攻有守，兩人從議場到球場，從問政到打球，不論勝負，卻也都保持風度。

縣長王惠美在致詞時，除了鼓勵選手突破自我、再創佳績外，也不忘行銷彰化，表示彰化縣縣政府推出「彰化振興三倍購」活動，歡迎選手比賽之餘也可以到彰化各地走走，體會彰化的好、彰化的美，品嘗在地小吃，只要年底前，在彰化消費滿500元即可參加摸彩，最大獎是汽車1輛，盼大家在5天賽程中能在彰化盡情消費，就有機會中大獎。

議長謝典林表示，這是一個全國最高等級的桌球比賽，冠軍的選手直接入選明年的國手，希望這些選手聚集到彰化可以藉由比賽多認識彰化，多在彰化走走。

彰化縣桌球委員會主委張錦昆表示，這次參賽的都是來自全國各地優秀的選手，希望這次比賽能夠選出一位代表彰化縣的國手，也希望藉由比賽帶動周邊商圈的經濟效益，並達到以球會友的聯誼效果。

2020全國桌球錦標賽今天上午在彰化縣立體育館開打，由彰化縣長王惠美（右）與議長謝典林（左）開球，他們都打一手好球，在今天桌球高手前，各自展現球技，你來我往。圖／彰化縣政府提供
2020全國桌球錦標賽今天上午在彰化縣立體育館開打，由彰化縣長王惠美（右）與議長謝典林（左）開球，他們都打一手好球，在今天桌球高手前，各自展現球技，你來我往。圖／彰化縣政府提供

王惠美

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