住宿一晚每房可贈1張400元提貨券 彰化安心旅遊再加碼

彰化縣政府為延續安心旅遊國旅熱潮，與縣內合法旅宿業合作推出「彰化好友料，住宿送好禮」活動，從今天（6日）起至明年1月3日，凡入住與彰化縣政府合作提出加碼優惠的合法旅宿業，每房可獲贈一張好禮提貨券，住宿一晚者可獲價值400元以上的好禮、連續住宿兩晚以上可獲價值700元以上的好禮提貨券。

縣府指出，遊客入住時，由旅館或民宿業者依登記住宿者資料及住宿天數，一房發送一張禮品提貨券，遊客即可就近至八卦山大佛風景區遊客中心、鹿港彰化縣旅遊服務中心 、二水火車站旅遊服務中心、高鐵彰化站旅遊服務中心、員林火車站旅遊服務中心等五處旅遊服務中心提貨。

彰化縣政府表示，彰化縣觀光資源豐富，有鹿港老街、田尾公路花園、八卦山大佛、扇形車庫、王功漁港等知名景點，今年8月啟用的彰化縣自然生態中心(白色海豚屋)，已成為知名打卡景點，彰化縣並擁有15家觀光工廠及24家休閒農場，各有特色，也是親子同樂的好去處。

縣府強調，在「彰化好友料，住宿送好禮」活動期間，縣府也準備縣內知名產業的精緻產品，贈送給來彰化旅遊並住宿的旅客， 禮品中另隨機限量加贈觀光工廠門票，歡迎全國鄉親來彰化一遊，享受美景、美食及體驗彰化蓬勃 產業。