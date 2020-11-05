新社花海防疫措施受矚目 中市府：防疫比照台灣燈會

新社花海及台中國際花毯節將於11月14日登場，目前正如火如荼趕工中，立法院經委會立委楊瓊瓔、江啟臣及高虹安等人今日到場視察，並關心花海期間防疫問題。台中市府觀光旅遊局長林筱淇表示，將比照台灣燈會辦理，遊客戴口罩才可進入。農委會種苗改良繁殖場長張定霖則說，室內展示區也會架設熱顯像儀，並須戴口罩。

新社花海及台中國際花毯節將於11月14日至12月6日舉行，今年預估帶來250萬人次。新社花海景觀面積共50公頃，其中大面積花海16公頃，「景觀撒播區」有太陽麻花田、波斯菊及百日草；「可食地景意象區」以葉菜類及茄科為主，還有多達28種的香藥草植物；「精緻草花區」則布展逾20萬株繽紛草花，目前花海進度約85%。

展場則分為4大主題「百合花展館」、「金門特產」、「青農特區」及「山城農產推廣」，讓遊客不只賞花海，更深入認識花海的故鄉。

台中國際花毯節今年邁入第10年，且適逢「愛麗絲夢遊仙境」一書出版155年，以「愛麗絲的花境探險」為主題，以地毯式美麗花卉藝術，還原夢幻的愛麗絲花境，其中主花毯「勇氣之心」，高10公尺的紅心皇后由一群撲克牌士兵簇擁著，居高臨下朝著愛麗絲飛來，呈現愛麗絲勇敢對抗皇后的情節。

立委江啟臣、楊瓊瓔、高虹安及市議員曾朝榮今日到場視察，關心交通及防疫問題。江啟臣說，今年受疫情影響，許多活動都延期舉辦，旅客也因疫情無法出國，周末單日人次可能超過20萬人次，可望突破目前預估遊客數，相關單位必須做好防疫措施，並請旅客遵照防疫規範，才能讓民眾看的開心也玩得安心。

農委會種苗改良繁殖場長張定霖說，新社花海4個出入口將要求民眾戴口罩，空闊地方不加強管制但加強消毒，只要保持社交距離，可暫時拿下口罩拍照。接駁車上也會要求量體溫、戴口罩；室內展示區則會架設熱顯像儀，並須戴口罩。至於是否流量管制或應變措施，則會與台中市府進一步研議。