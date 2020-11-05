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暢遊新社花海體驗採果樂 每人只要666元
新社花海及台中國際花毯節將於11月14日登場，台中市石岡區農會推出「幸福花海 暢遊大山城」旅程，每人只要666元，就能暢遊新社花海、體驗DIY活動、採收當季蔬果、享用食水嵙休閒農業區內的特色餐點，即日起開放報名，讓民眾體驗在地豐富的休閒農業景點與農特產品。
台中市府農業局主任秘書謝公耀表示，今年新社花海活動將於11月14日至12月6日展出，前哨站就是石岡區，因此推出「幸福花海 暢遊大山城」旅程，總共30梯次、每梯15人，除了暢遊花海、體驗DIY活動，也體驗採果樂，每人只要666元。
農業局指出，食水嵙休閒農業區結合區內多元生態及遊憩資源，有情人木橋、五福臨門神木、樹之王觀光植物花園等知名景點，位於情人木橋旁的石農廣場則設有石農咖啡，是該農業區中重要的景點之一。
農業局表示，此次農遊行程，考量到外縣市遊客可能有住宿需求，特別與台中樂活旅宿聯盟的10家飯店合作，讓民眾不用擔心住宿問題。
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