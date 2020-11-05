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上外埔二崁路比考駕照還難 3年47件車禍惹民怨

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員吳敏濟表示，外埔二崁路與大溝橋設計不良，造成車禍不斷。記者陳秋雲／攝影
台中市議員吳敏濟表示，外埔二崁路與大溝橋設計不良，造成車禍不斷。記者陳秋雲／攝影

台中市外埔區水美工業區主要連外道路二崁路333巷前大溝橋前後，N字型連續彎路，如同讓用路人考駕照，數十年來車禍不斷。市議員吳敏濟表示這是多年民瘼，市府應早日解決。建設局長陳大田表示，會派員現勘。

陳情人羅濟良指出，早在50年前就有車禍當事人跑進家中借電話報警，這麼多年過去了，問題一樣存在。從小住在這裡的王先生現年80歲，每當要過馬路到對面商店都是戰戰兢兢，只要有車輛駛近就立即停住腳步，因為車輛沿著道路轉來轉去，很難顧慮到行人。

吳敏濟指出，N字型連續彎道因跨越灌溉溝的大溝橋，長度不及一輛大貨車，方向盤右打後要立即左打，車身會跨越中線，外來車輛如強行會車，一不小心就相撞或是擦撞橋梁護欄，護欄上留下歴年的擦撞痕跡明顯，反光帶被撕扯過半，顯示橋梁過於狹窄，威脅過往人車的安全。

水美里長陳俊樑表示，機車與腳踏車在大溝橋上遇到大車根本無處閃躲，常有壓死人的情形發生。根據大甲警分局交通組紀錄，本路段交通事故，107年12件、108年20件、今年已發生15件。

陳情人羅濟良指出，50年前就有車禍，這麼多年了，問題還在。80歲王先生過馬路到對面都戰戰兢兢。

三崁里長曾銘郎和社區理事長曾炳輝認為，二崁路是水美工業區的主要聯外道路，貨櫃車、連結車、砂石車來來往往，水美國小也在附近，用路人的安全實在太沒有保障了。

吳敏濟表示，要解決連續彎路和橋梁狹窄的方法，就是為橋梁東西二端的灌溉溝加蓋拓寬各一百公尺長，成為筆直的道路，解決交通隱患。

水利局長范世億説，修改灌溉溝渠必須經過農田水利會同意。建設局長陳大田表示會派員現場會勘，盡力解決。

車禍 農田水利會

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