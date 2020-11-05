彰化高端旅遊3天16800元每周出團 可與人間國寶對談

新冠肺炎疫情帶來「新國旅」商機，有別傳統走馬看花行程，彰化近期與南投共同推出3天2夜16800元的高端旅遊，目前每周至少有1到2團出團，縣府進一步邀請台灣國輪協會30人到彰化踩線，縣長王惠美今天親自宴請姐說，縣內特色料理上桌，預計明年郵輪行程將安排讓台中港下船遊客也到鹿港旅遊，刺激彰化旅遊觀光。

台灣國際郵輪協會等應彰化縣府與台中港務分公司之邀昨天與今天到彰化踩線，今天中午到縣長公館品嘗彰化美持小吃宴，縣長王惠美逐一介紹，她表示，彰化很有料，只是過去太低調，以美食來說之前的爌肉飯滷肉飯之爭，彰化縣沒有參戰，因為彰化縣全天24小時都吃的到爌肉飯與滷肉飯，每家都很有特色，實在是無從比起。

王惠美也說，今年疫情期間許多旅遊業者寒冬，但彰化逆勢成長，透過品保協會邀請近300家旅行社業者來彰化踩線，彰化縣旅遊3天16800元的套裝行程，已有8團成行，深度探訪彰化。

台灣國際郵輪協會理事長吳勛豐指出，台灣郵輪客源市場在全世界排名第11位、亞洲第2位，彰化很有味道，除了八卦山以外，這幾次更體會不一樣的味道，此行品嘗美味小吃、參觀了國寶、錫雕等，團員中有很多國際遊輪業者，未來將帶國際遊客前來彰化。