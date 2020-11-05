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影／直擊台灣大道路面爛況！台中建設局允諾燙平時程
台灣大道是台中市區主要道路之一，但鬧區路段的慢車道凹凸不平，影響機車族行車安全，讓機車族孕婦都十分擔心用路安全。記者傍晚直擊五權路到公益路段，慘不忍睹，騎士顛簸不已，議員質詢形容是「戰鬥大道」毫不誇張。
台中市建設局長陳大田說，台灣大道慢車道從中港交流道往東海大學在2018年已重鋪過，往台中車站方向列為明年上半年道路燙平重點，台灣大道從民權路到五權路口年底配合寬頻管線改善，路平先施作；從光明陸橋至五權路，力拚明年6月底前完成。
台灣大道每天車流量超過百萬車次，慢車道是公車、機車、汽車混和車道，慢車道有很多溝蓋，朱元宏關心路平如何落實？不少年輕女性懷孕初期騎機車上下班，都被震到擔心影響胎氣。
記者詢問上班族騎士，不少人聽到「路面不平」點頭如搗蒜。有騎士說，台灣大道五權路到民權路段最危險，「騎車像騎馬」，若車速稍快遇到孔蓋或柏油路面不平，機車反震強度大，不易操控龍頭很危險。
也有關心交通的網友說，台灣大道慢車道像在騎越野車，曾回報過公車專用道科博館站東行方向的道路很爛，1999回覆結果是「道路還足堪使用」。
建設局指陳大田表示，鋪路簡單，慢車道底下有諸多管線須整合才能徹底改善，先前因自來水管線爆管、黑板樹浮根等因素影響路平，明年上半年先進行地下管線梳理，孔蓋下地等措施再道路燙平。
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