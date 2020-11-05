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台中涼亭奇特現象 縷空設計沒遮風避雨功能

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
蓋涼亭要建照，廠商乾脆都設計縷空。圖／施志昌提供
蓋涼亭要建照，廠商乾脆都設計縷空。圖／施志昌提供

不少公園、社區想建涼亭，市議員施志昌等人今質詢指出，小小工程卻得申請建照及雜項執照，施工單位怕麻煩，規避法規，不少自行車道旁出現縷空涼亭，沒有遮風避雨的功能，讓涼亭功能打折！都發局長黃文彬說，目前研議對「台中市建築管理自治條例」修法，解決問題。另規劃年底開公聽會，下個會期應可送進議會。

台中市議會今進行都發建築水利業務質詢，市議員施志昌、林祈烽、鄭功進與何敏誠聯合質詢，指出涼亭縷空失去功能！這樣的奇特現象來自「台中市建築管理自治條例」規範過於嚴苛，施工單位不願花時間申請建築執照或雜項執照，衍出出縷空的涼亭。

施志昌表示，台中有不少自行車道，尤其大甲外埔大安地區，車道旁的涼亭多縷空，夏天非常熱，下雨也無法避雨，這些細節不便民，希望都發局能抓緊時程，盡快來修訂自治條例與處理原則。

施志昌指出， 2005年內政部營建署函釋，指涼亭可歸類為臨時性建築物，地方政府可依據建築管理自治條例辦理免申請建築執照或雜項執照。但「台中市建築管理自治條例」免辦的範圍很小，包括公園內的涼亭也不適用。

施志昌表示，如台北與新北市前年就訂「免辦建築執照建築物或雜項工作物處理原則」公廁、涼亭、售票亭、警衛亭、崗哨、哺乳室、儲藏室、圍牆與欄杆、花架、垃圾搜集設施以及各項雜項設施物，在一定的大小規模與條件之下，如在公園、綠地、廣場、觀光遊憩等場所，是免辦建築執照或雜項執照。他希望台中市都發局比照辦理便民。

中市都發局局長黃文彬表示，目前都發局已有規劃，但必須先修訂「臺中市建築自治條例」55條，才能再進一步推動處理原則。今年初找相關單位來開會搜集意見，規劃年底會開公聽會，下個會期就可先推動自治條例的修正，後續再推動相關處理原則。

蓋涼亭得申請建照，市議員志昌爆廠商把涼亭多縷空設計 。記者陳秋雲／攝影
蓋涼亭得申請建照，市議員志昌爆廠商把涼亭多縷空設計 。記者陳秋雲／攝影

建築 台中市

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