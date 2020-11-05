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重牽百年情誼 北斗奠安宮今贈匾台中浩天宮共曜神光

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
北斗奠安宮信徒舞動黑令旗迎接台中大庄媽神轎。記者簡慧珍／攝影
北斗奠安宮信徒舞動黑令旗迎接台中大庄媽神轎。記者簡慧珍／攝影

百年前，台中梧棲大庄浩天宮到北港朝天宮進香，北返途經北斗奠安宮必參停駕參香，因舊濁水溪和台一線先後被人工改道，兩宮聯繫從此失去斷線，近年浩天宮恢復徒步進香，商議恢復宗教交流，今天兩宮媽祖睽違百年之後相見歡，奠安宮獻匾「神光共曜螺溪」，歡迎年年來北斗作客。

大庄浩天宮原本春季到北港朝天宮進香，因新冠肺炎疫情延到10月底才成行。浩天宮的朝天宮進香7天6夜，今天回程走古香路，奠安宮轎班扛媽祖神轎到渡船頭古道迎接浩天宮媽祖神轎，浩浩蕩蕩走回奠安宮，管委會主委陳在率委員迎接浩天宮進香隊伍。

北斗奠安宮接待台中大庄浩天宮，協助處理的明道大學媽祖文化學院主任謝瑞隆表示，浩天宮到北港朝天宮進香的傳統源自清朝，相傳渡過舊濁水溪搭竹筏，有一次被業者敲竹槓，信徒忙著籌錢時，「大庄媽」忽然抓生乩降旨，要求生肖屬龍和屬虎的信徒各一名，畫符貼在七尺青竹，聖示「褲管折到哪，水就淹就哪。」

謝瑞隆說，歷史記錄，青竹符令做好，舊濁水溪的水位立刻消退，那次信徒走路涉水，不用搭竹筏渡溪，從此大庄媽被稱作「潛水媽」，撐竹筏業者也不敢再亂開價。

北斗奠安宮主委陳在表示，奠安宮主祀東螺開基媽祖，是濁水溪流域最重要的媽祖信仰發源地，也有神蹟，相傳清光緒24年（1898）東螺溪氾濫的前一晚，奠安宮媽祖託夢給廟前武秀才陳作舟「大水將淹至北斗三角湧」，但他不知「三角湧」在何處；翌日洪水高漲，他隨即拿劍往地上一插，說「這裡就是三角湧」，滾滾洪水果然只淹到那裡，眾人都認為是媽祖神力化解北斗境內災難。

陳在認為，今年適逢濁水溪堤防興築竣工100年，浩天宮大庄媽巡古香路再度蒞臨北斗奠安宮，重啟百年前情誼，北斗奠安宮致贈浩天宮潛水媽「神光共曜螺溪」，紀念兩宮媽祖在濁水溪顯聖的事蹟。

睽違百年，台中梧棲大庄浩天宮今天到北斗奠安宮參香，重新牽起兩宮友誼和宗教交流。圖／謝瑞隆提供
睽違百年，台中梧棲大庄浩天宮今天到北斗奠安宮參香，重新牽起兩宮友誼和宗教交流。圖／謝瑞隆提供

北港朝天宮 媽祖 濁水溪

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