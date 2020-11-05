清水7座公園搖椅全被固定 議員：搖椅不能搖是在哈囉？

台中市政府花費4億5000萬元整建鰲峰山公園，親子遊戲區成為全台灣票選最棒的親子公園，但旁邊的清水石瀨頭公園卻有7座搖椅不能搖，因安全理由「被固定」議員楊典忠表示，民眾反映「搖椅搞成不能搖?是在哈囉?」建設局養工處表示，台中市約有40座搖椅，有9座年代較較久的搖籃式座椅，基層反映因安全問題要求固定，如有需要可恢復，養工處已規劃老舊公園的改善計畫

議員楊典忠今在議會質詢，指清水民眾反映清水鰲峰山石瀨頭公園的搖椅都被固定不能動，家長剛開始還以為是有人惡作劇，打去1999市民專線反映，才知道是建設局的傑作。市府還回覆，再反映就把公園搖椅拆掉，家長擔心連「被固定的搖椅」都被拆了，公園就沒東西可玩了，轉向議員反映。

石瀨頭公園位在鰲峰山上，海線民眾常在清晨或傍晚到公園散步運動，現在只能坐上靜止鐵搖椅歇息聊天，少了搖晃的樂趣。

家長戲稱台中太陽餅沒太陽，老婆餅沒老婆，現在連搖也沒搖。市議員楊典忠表示，台中市各區公園都在推動美樂地計畫，清水石瀨頭公園卻有7座不動搖椅不能換新，清水民眾不解，希望納入美樂地計畫改善，要求各局處檢查校園、運動場座，一併改善。

建設局調查全台中市約有40座搖椅，部份年代較久遠的搖籃式座椅則加強固定，楊典忠認為，市府在各區公園推動美樂地計畫，清水石瀨頭公園卻只有7座不動搖椅不能換新，希望納入美樂地計畫改善，他要求市府檢討，另學校、幼兒園、運動場所還有沒有搖椅設施？市府要有一致性標準規定，請各局處調查，維護市民安全。