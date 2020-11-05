興大教授吳聲海養黿研究 教授辭世黿送動物園6天絕食亡

台中市建設局前年8月中旬，在南屯區豐樂雕塑公園整建工程發現一隻二級珍貴稀有的保育類動物「黿」（音同元）但議員何文海詢問市府各單位，遍尋不著這隻「黿」的下落，昨經質詢後追查，才發現「黿」輾轉送到雲林民漁池、中興大學由吳聲海教授飼養照料並研究，但吳教授辭世，興大轉送木柵動物園，管員餵黿，但牠拒進食，6天後死亡，是否想念吳教授絕食，引人唏噓。

何文海今天追問，議員質疑市府對「黿」漫不經心，他問遍農業局、社會局等單位，竟無人知道下落，連死了都不知道！何文海表示，市政府人員專業不足，也未積極追蹤安置動物的去向「專業殺死黿」市政府須監速建立完整的保育類動物安置計畫，如發現其它保育類動物時，可妥善處理與安置。

市府農業局表示，農業局表示，因中興大學吳聲海教授為研究罕見的黿，去年2月11日申請動物異動登記，農業局依野生動物保法第31條規定辦理登記備查，並辦理定期查核，飼養地點移到中興大學生命科學系，動物持有人變更為中興大學，由吳聲海教授研究照護，但因吳教授辭世無法接續照養，農委會林務局安排後續動物照養，今年5月間轉移至台北市立動物園。

檢疫期間，動物園持續提供泥鰍等食材，但「黿」未進食，6月3日死亡。動物死亡後由專家協助病理解剖，初步推斷「黿」因營養不良及痛風死亡。「黿」屍體暫存動物園動物屍體冷凍庫，待後續焚化。

黿俗名沙鱉，雖非台灣原生屬野生動物保育法公告的二級保育類野生動物，鱉科動物中體型最大的一種。建設局2018年8月10日在南屯區豐樂公園水池清淤時發現黿，暫時送至廠商雲林魚池飼養地照養，後送興大由吳教授照顧，吳老師辭世，黿被送到動物園也拒進食，6天死亡。