女董喊川普當選放假10天慶祝？ 但這家公司早被勒令停業

2020美國總統大選轟動全球，彰化縣台新環保科技公司最近也在廠房高掛現任美國總統川普海報，表達全力支持，老闆還宣稱若川普當選就放假10天，若川普的對手拜登當選就會放3天喪假，但經了解該公司有黑歷史，這家台新環保公司3年前被查到廠房埋超標200倍戴奧辛污泥，早已停業。

台新環保科技公司董事長黃麗香昨天下午在臉書宣布「如果川普當選，全工廠員工上下放假十天以示普天慶祝」、「我覺得自掃門前雪，莫管美國選舉投票瓦上霜是小我的行為，祇有全心全力支持川普當選美國下一屆總統，為全世界全宇宙帶來風調雨順、六畜興旺、萬業昌隆、宇宙和平才是真正的大我」、「更何況上周觀世音菩薩帶著三太子還有媽祖來到我夢裡托夢，請我一定要用行動來支持川普當選」。

台新環保公司廠區高掛出租廠區告示，這兩周也掛起美國國旗還有川普的照片，居民指出，該工廠已經停工一段時間，平時小貓兩三隻，看起來像閒置廠區，現在高調行為讓人不解；但員工也說，沒聽說美國大選結果會放假。

台新環保專門收受廢塑膠，製成再生油品，但在2016被工廠被檢舉異味，才被查出工廠將有害事業廢棄物埋在工廠內部，2017年廠房被開挖，才發現業者在廠房內挖了大洞堆埋超標200倍的戴奧興汙泥，還有有毒油汙等，環保局指出，依法業者必須負起清除之責，或由主管機關代為清除，也會向他們求償費用，台新公司目前被勒令停業，土地也被彰化執行署扣押。