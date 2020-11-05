快訊

閃電颱風預計今晚8時30分發陸警 台東屏東將納首波警戒

女董喊川普當選放假10天慶祝？ 但這家公司早被勒令停業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女董喊川普當選放假10天慶祝？但這家公司早被勒令停業

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣台新環保科技公司掛起美國國旗，表達全力支持川普當選。記者林敬家／攝影
彰化縣台新環保科技公司掛起美國國旗，表達全力支持川普當選。記者林敬家／攝影

2020美國總統大選轟動全球，彰化縣台新環保科技公司最近也在廠房高掛現任美國總統川普海報，表達全力支持，老闆還宣稱若川普當選就放假10天，若川普的對手拜登當選就會放3天喪假，但經了解該公司有黑歷史，這家台新環保公司3年前被查到廠房埋超標200倍戴奧辛污泥，早已停業。

台新環保科技公司董事長黃麗香昨天下午在臉書宣布「如果川普當選，全工廠員工上下放假十天以示普天慶祝」、「我覺得自掃門前雪，莫管美國選舉投票瓦上霜是小我的行為，祇有全心全力支持川普當選美國下一屆總統，為全世界全宇宙帶來風調雨順、六畜興旺、萬業昌隆、宇宙和平才是真正的大我」、「更何況上周觀世音菩薩帶著三太子還有媽祖來到我夢裡托夢，請我一定要用行動來支持川普當選」。

台新環保公司廠區高掛出租廠區告示，這兩周也掛起美國國旗還有川普的照片，居民指出，該工廠已經停工一段時間，平時小貓兩三隻，看起來像閒置廠區，現在高調行為讓人不解；但員工也說，沒聽說美國大選結果會放假。

台新環保專門收受廢塑膠，製成再生油品，但在2016被工廠被檢舉異味，才被查出工廠將有害事業廢棄物埋在工廠內部，2017年廠房被開挖，才發現業者在廠房內挖了大洞堆埋超標200倍的戴奧興汙泥，還有有毒油汙等，環保局指出，依法業者必須負起清除之責，或由主管機關代為清除，也會向他們求償費用，台新公司目前被勒令停業，土地也被彰化執行署扣押。

台新公司偷埋大量事業廢棄物案件行徑惡劣，彰化地院一審判負責人黃義彬和副廠長孫培凱分別1年6個月與1年2個月有期徒刑，併科罰金100萬元，彰化檢方不服提起上訴，目前仍在台中高等法院審理中。

彰化縣台新環保科技公司已被勒令停業，卻高調表達支持川普。記者林敬家／攝影
彰化縣台新環保科技公司已被勒令停業，卻高調表達支持川普。記者林敬家／攝影
台新環保科技公司董事長黃麗香在臉書宣布「如果川普當選，全工廠員工上下放假十天以示普天慶祝」。圖／翻攝自臉書
台新環保科技公司董事長黃麗香在臉書宣布「如果川普當選，全工廠員工上下放假十天以示普天慶祝」。圖／翻攝自臉書
彰化縣台新環保科技公司已被勒令停業，廠房沒什麼人進出。記者林敬家／攝影
彰化縣台新環保科技公司已被勒令停業，廠房沒什麼人進出。記者林敬家／攝影
彰化縣台新環保科技公司最近也在廠房高掛現任美國總統川普海報，表達全力支持。記者林敬家／攝影
彰化縣台新環保科技公司最近也在廠房高掛現任美國總統川普海報，表達全力支持。記者林敬家／攝影
彰化縣台新環保科技公司傳出若川普當選美國總統將放假10天慶祝。記者林敬家／攝影
彰化縣台新環保科技公司傳出若川普當選美國總統將放假10天慶祝。記者林敬家／攝影

川普 廢棄物 超標

延伸閱讀

選情膠著 川普、拜登陣營募款延長賽開打

川普主張停止開票 楊進添：種下選後美國內部分裂因子

拜登親中？為何川普連任 中國更有機會成為超級強權？

若川普勝選 電子法說報明牌

相關新聞

興大教授吳聲海養黿研究 教授辭世黿送動物園6天絕食亡

台中市建設局前年8月中旬，在南屯區豐樂雕塑公園整建工程發現一隻二級珍貴稀有的保育類動物「黿」（音同元）但議員何文海詢問市...

女董喊川普當選放假10天慶祝？但這家公司早被勒令停業

2020美國總統大選轟動全球，彰化縣台新環保科技公司最近也在廠房高掛現任美國總統川普海報，表達全力支持，老闆還宣稱若川普...

淪為用電邊緣人 集集鎮長籲台電重視例行維護

集集鎮今日清晨因不明原因跳電，造成2000戶鎮民無電可用，雖經台電搶修但鎮長陳紀衡陪同檢修，發現無法即時恢復供電的原因，...

南投縣垃圾堆積達9萬公噸 環保局2年半內清除垃圾山

南投縣垃圾累積超過9萬公噸，草屯鎮更出現垃圾山，為了清除垃圾，中央和地方共出資5億元分2年半時間清除縣內垃圾，南投縣議員...

影／病毒和防疫成主角 弘光妝品系學生設計創新造型秀

新冠肺炎疫情下，病毒和口罩防疫也成為時尚創意造型主角，弘光科技大學化妝品應用系今天在校內舉辦妝品周活動，以「歸零後疫新時...

影／校長出席南投縣議會滑手機 議員抽考答錯被罰站

南投縣議會今天分組審查，民進黨議員陳宜君對於南投縣垃圾處理，要求列席的一百多名國中小校長落實校園資源回收，尤其是從「源頭...

台中火車站周邊惡臭 黃國書：汙水下水道建置才能解決

台中火車站完工通車才4年，東站出口卻時常瀰漫一股惡臭，讓旅客和居民怨聲載道，相關單位多次處理仍未見改善，立委黃國書今天邀...

南投竹山舉辦大型漆彈場 今年分3組開放全國組隊報名

竹山鎮內有座專業漆彈場，平時並不為人所知，去年盛大舉辦國內少有的漆彈賽後，不但一口氣吸引了近500人共襄盛舉，讓不少年輕...

台中大安田尾路狹窄人摔溝 議員施志昌要求加蓋防落

台中市大安田尾路66號附近因道路狹小，路旁有溝渠，常發生行車和行人意外，還有人不小心掉落溝中，台中市議員施志昌今天找台中...

台灣大道機車「戰鬥大道」何時路平？建設局允諾明年做

台中市議會今天都發建設水利業務質詢，議員朱元宏說，台灣大道的機車道是「戰鬥大道」，收到不少機車族反映路面不平，慢車道是混...

料理好手看過來！首屆大純釀料理美食爭霸戰台中開跑

為鼓勵民眾優先選用台中在地優良雜糧與農產品，台中市農會舉辦「第一屆大純釀料理美食爭霸戰」，將選出20位進行決賽，報名從即...

影／戰車凌晨演習經台中清水街道 義交主動指揮挺國軍

軍方演習，戰車車隊今天凌晨經過台中市清水區街道，汽機車不約而同行駛車隊旁，許多駕駛好奇看身旁戰車，清水義交主動到路口指揮...

熱門新聞

安坑輕軌明年完工 「火金姑」主題車站曝光

美大選誰贏？「網路小商人」賀川普領先 請綠議員嘉義發雞排

國道客運推羅東至花蓮優惠 票價最低只要100元比火車還便宜

淡海輕軌藍海線第一期 11月15日正式通車

東石漁人碼頭民間經營生變 縣府通知廠商下月終止契約

女董喊川普當選放假10天慶祝？但這家公司早被勒令停業

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。