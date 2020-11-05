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南投集集不明原因跳電 台電搶修竟缺工具挨批

中央社 / 南投縣5日電

南投縣集集鎮今天發生跳電，鎮長陳紀衡陪同維修時，赫然發現沒有扳回電路開關的工具，拖延90分鐘後，才從水里鄉送達，鎮公所希望台電改善，別讓集集鎮民淪為用電邊緣人。

集集鎮公所今天表示，清晨不明原因跳電造成玉映里全部、和平里大部分、八張里小部分居民無電可用，，約2000戶受影響，鎮長陳紀衡清晨4時多接獲居民反映，立刻通報台灣電力公司搶修，並前往跳電電箱所在的集集鎮八張街關心作業情形。

台電水里服務所維修人員檢查後，回覆為不明原因跳電，共2處電箱迴路故障，若要恢復供電，需以Y字型開關作業棒才能扳回電路開關，台電當時向陳紀衡表示，每個電箱內都應有開關作業棒，但陳紀衡陪同沿路開啟多個電箱卻找不到工具，就連集集服務所也無備貨。

鎮公所指出，最後由水里服務所派員在清晨6時10分送來工具，並在清晨6時30分陸續恢復供電，實際維修作業近30分鐘，但等待及尋找工具卻耗費90分鐘，停電影響大夜班返家與早起工作的鎮民，及多家早餐店、早市無法備料營業，造成店家受損與民眾困擾。

鎮公所呼籲台電公司，必須重視故障排除與例行維護程序並立即改善，因為集集服務所已無台電維修人員駐點，若連例行維護都毫無作為，將讓同樣有繳電費的集集鎮民淪為「用電邊緣人」。

鎮公所表示，電力迴路未智慧化管理，無電腦監控，導致無法立即得知跳電電箱位置，維修人員必須一一查看，才能找出跳電點，台電管理毫無效率。

鎮公所指出，集集鎮內多處電箱內必備的開關作業棒不翼而飛，連集集服務所都無備貨，造成維修人員必須特地從水里服務所調貨，若台電有定期檢查電箱，也確定電箱內備有開關作業棒，這次跳電就能快速恢復供電，減少鎮民損失。

鎮公所表示，今天清晨跳電規模小，但未來可能再發生，若用電尖峰時間跳電，將造成更大損失與民怨，因此，鄭重要求台電重視小細節，以免釀成更大問題，除必須將開關作業棒補放回電箱與集集服務所，還要積極改善故障排除與例行維護程序。

集集 台電 停電

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