彰化國際藝術節前奏曲 累積2021藝術節活力熱情

彰化國際藝術節前奏曲活動7日開跑，活動分為視覺藝術、表演藝術及串藝輕旅3大主題，在彰化縣立美術館及南郭宿舍群有裝置藝術展出，也安排街頭藝人演出與文創市集等活動。

彰化縣文化局今天上午在彰化縣立美術館，舉辦「藝遊南郭-2021彰化國際藝術節前奏曲」活動記者會，出席的貴賓則有彰化縣長王惠美、國立彰化師範大學美術系主任陳一凡等人。

王惠美致詞時說，彰化縣預計明年舉辦國際藝術節活動，在年底前先舉辦前奏曲活動，為明年的藝術節暖身；而這次活動分為視覺藝術、表演藝術以及串藝輕旅3大主題，期盼藉活動累積明年藝術節的活力與熱情。

文化局指出，彰化國際藝術節前奏曲活動的視覺藝術部分，在彰化縣立美術館、南郭宿舍群設置了「鸚鵡人彰化計畫」、「線代美好舊時光」等7件裝置藝術作品，展期自民國109年11月7日到11月15日，歡迎民眾來漫步探索。

在街頭藝術表演部分，11月7日開幕當天邀請到來自南美洲玻利維亞的安地斯樂團表演，11月7日、8日、14日以及15日等4個假日，在彰化縣立美術館及南郭宿舍群，安排親愛愛樂優質樂團、街頭藝人等演出。

至於文創市集則是訂在11月7日、8日、14日及15日在縣立美術館廣場及南郭宿舍群登場，有手作飾物、金工及在地小農等攤位；串藝輕旅的部分則是以彰化重要年代與建築特色規劃主題小旅行，帶領大家以散步方式看見彰化的藝術街景。