淪為用電邊緣人 集集鎮長籲台電重視例行維護

集集鎮今日清晨因不明原因跳電，造成2000戶鎮民無電可用，雖經台電搶修但鎮長陳紀衡陪同檢修，發現無法即時恢復供電的原因，竟是集集無台電維修人員駐點，平時連例行維護都毫無作為，同樣有繳交電費的集集鎮民淪為「用電邊緣人」。

針對清晨跳電長達數小時，造成集集鎮玉映里全部，集集林尾和平里大部分，八張里小部分居民受影響停電用戶達2000戶，鎮長陳紀衡表示，清晨4點多接獲多位民眾反映，立刻通報台電搶修，並前往八張街的跳電電箱關心，發現共計兩處電箱迴路故障；若要恢復供電，需以Y字型「開關作業棒」才能扳回電路開關。

台電表示，每一個電箱內都應備有Y字型「開關作業棒」，然而公張街沿路開啟多個電箱後卻尋無工具，集集營業所也無任何備貨，造成無法即時恢復供電，最後由水里營業所派員於早上6點10分送達，於早上6點30分左右陸續恢復供電。

陳紀衡說，陪同台電派隔鄉的水里營業所維修人員現場檢查後，回覆為不明原因跳電，但鎮內多處電箱內，必備的Y字型「開關作業棒」不翼而飛，連集集營業所都無備貨，造成維修人員必須特地從水里營業所調貨，實際維修作業約30分鐘，但尋找裝備卻耗費約一個半小時，造成店家受損與民眾困擾。

經此跳電事件，方知集集鎮是「用電邊緣人」，不僅鎮內台電未派駐故障排除與例行維護人員，且設備無迴路未智慧化管理，無備料也無電腦監控，導致無法即時得知跳電電箱的位置，維修人員必須一一查看才能找出跳電點，鎮公所籲請台電正視問題，並立即改善。