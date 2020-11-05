南投縣垃圾堆積達9萬公噸 環保局2年半內清除垃圾山

南投縣垃圾累積超過9萬公噸，草屯鎮更出現垃圾山，為了清除垃圾，中央和地方共出資5億元分2年半時間清除縣內垃圾，南投縣議員陳宜君說，南投縣垃圾要能處理好，光有經費還不夠，更要垃圾減量和資源回收分類，她也拜託全縣國中小校長校園內不用一次性餐具，讓學生落實垃圾減量，全縣從源頭減量，才能解決南投垃圾處理問題。

陳宜君說，草屯鎮烏溪鳥嘴潭人工湖提供中部重要的民生水源，但鳥嘴潭旁草屯垃圾轉運站累積垃圾就有5萬公噸，不只臭味讓附近居民難以忍受，5萬公噸垃圾堆成垃圾山，更成為新地標，也讓鳥嘴潭人工湖完工後，民生用水品質堪慮，應該盡快清除垃圾山。

南投縣環保局長方信雄說，對於南投縣垃圾處理問題，環保署、水利署和縣政府最近已經達成協調，將籌措5億元經費，包括水利署出資3億元、環保署提供1.3億元，縣政府自籌7千萬元，將以2年半時間清除草屯鎮垃圾山和其他4萬公噸垃圾。

不過，要消化南投縣每日垃圾量，還需要進一步垃圾減量和資源回收，環保局明年將在竹山鎮成立資源回收細分類廠，南投縣每日垃圾量約250公噸，透過細分類資源回收，可讓垃圾量減少到125公噸，屆時南投縣垃圾將可達到去化，不用擔心垃圾堆積。