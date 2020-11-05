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影／病毒和防疫成主角 弘光妝品系學生設計創新造型秀

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大妝品系學生，今天的設計多元口罩的創新造型，詮釋疫情。記者游振昇／攝影
弘光科大妝品系學生，今天的設計多元口罩的創新造型，詮釋疫情。記者游振昇／攝影

新冠肺炎疫情下，病毒和口罩防疫也成為時尚創意造型主角，弘光科技大學化妝品應用系今天在校內舉辦妝品周活動，以「歸零後疫新時尚」當主題，讓學生發想創作，學生用紗、打包帶、塑膠片、寶特瓶等各種不同材質，設計出病毒、防疫等時尚造型，呈現防疫與後疫情時代的新生活，大一新生也挑戰大型造型活動。

弘光科大妝品系主任詹錦豐、指導老師莊雅閔表示，每年系上舉辦妝品周活動，讓系上所有學生參與造型競賽，大一新生向學長姊學習，透過比賽相互激盪創意火花。今年受到疫情衝擊，不少群體活動歸零，歐美疫情方興未艾，改變人們原本生活，因此今年活動主題以「歸零後疫情時尚」為主題，讓學生著手創造「後疫情」的新時尚，詮釋嶄新造型。

活動總召蘇琬筑指出，活動設計不同的遊戲關卡，讓全校師生認識基本的皮膚保養、基礎化妝，包括什麼樣的膚質適合怎樣的保養品、什麼樣的臉型適合怎樣的眉型，還有美甲彩繪、拍照網美牆；今天的重頭戲走秀競賽，15組學生設計與防疫相關的時尚造型同場拚比。

「色疫絕倫」組的學生徐天儀說，他們用口罩發想，利用薄紗取代口罩，半透明薄紗不會遮住臉妝，大量運用口罩常見的綠色、白色當底色，強化眼線、睫毛以及眉毛，臉妝也與防疫相呼應化得比較白，眼影則特別畫上黑色，呈現生病的樣子。

「靈變」組的學生許雅程指出，他們以冬季疫情變嚴重的狀況來發想，假設國外第二波的疫情蔓延，設計防毒面具般的口罩，必須戴上這種超高防護力的口罩隔離病毒，用黑色、紅色、藍色為主，搭配漁網、塑膠片、PV軟管等材料，做出前衛時尚造型。

「疫起創罩未來」組學生吳子聰說，突如其來的疫情打亂原本的生活，幾乎每個人都有一「罩」，同學用白色代表護理人員、紅色代表病毒，設計出另類造型，把寶特瓶剪碎用火燒成捲曲狀，點綴在口罩左右兩旁，營造多了一層保護罩的未來科技感，迎接後疫情新時代。

「綠意盎藍」組用紅色、藍色、綠色設計出代表病毒、醫療、健康的造型。學生鄭惠心說，他們認為今年的代表色以綠色、藍色為主，因為消耗最大的口罩便是這兩個顏色，運用紅色代表病毒，在臉上化出點點妝，代表遭病毒感染，另外，再用綠色、藍色做隔離，代表後疫情時代逐漸恢復正常生活作息，「大一進來就有妝品週活動，讓每個人有機會學習造型創作，從壓力中成長。」

弘光科大妝品系學生，今天秀出設計創新造型，病毒和防疫都成造型主角。記者游振昇／攝影
弘光科大妝品系學生，今天秀出設計創新造型，病毒和防疫都成造型主角。記者游振昇／攝影
弘光科大妝品系學生，今天秀出設計創新造型，病毒和防疫都成造型主角。記者游振昇／攝影
弘光科大妝品系學生，今天秀出設計創新造型，病毒和防疫都成造型主角。記者游振昇／攝影
弘光科大妝品系學生，今天秀出設計創新造型，病毒和防疫都成造型主角。記者游振昇／攝影
弘光科大妝品系學生，今天秀出設計創新造型，病毒和防疫都成造型主角。記者游振昇／攝影

疫情 口罩

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