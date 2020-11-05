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影／校長出席南投縣議會滑手機 議員抽考答錯被罰站

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣議員曾振炎痛批校長列席議會卻低頭滑手機，做了不良示範。記者江良誠／攝影
南投縣議員曾振炎痛批校長列席議會卻低頭滑手機，做了不良示範。記者江良誠／攝影

南投縣議會今天分組審查，民進黨議員陳宜君對於南投縣垃圾處理，要求列席的一百多名國中小校長落實校園資源回收，尤其是從「源頭減量」，主席國民黨議員曾振炎發現旁聽席上的校長，不少人低頭滑手機，臨時抽考校長陳宜君談的問題是什麼，結果被抽考的校長接連答錯，讓曾振炎氣的站起來，更要求答錯的校長「罰站」，讓在場校長接受一場震撼教育。

曾振炎又抽問其他校長，兩名校長都正確回答「源頭減量」，曾振炎才坐下來。他說，校長是教育的領導者，應該是模範，今天出席縣議會，陳宜君特別拜託所有校長，校園不要使用一次性餐具，例如學校運動會、園遊會，不要讓校園製造垃圾，也讓學生落實環境教育，讓南投縣垃圾處理問題可以獲得控制。

會議主席曾振炎發現坐在二樓旁聽席的校長，大多沒用心聽議員的問題，大多低頭滑手機， 讓曾振炎相當氣憤，突然臨時出題點名校長，詢問陳宜君三度拜託校長的是那件事，結果被點名的校長回答兩次都答錯。讓曾振炎氣的站起來，痛批校長們列席議會卻漫不經心，有一半的校長低頭滑手機，把議會當成度假中心，議員、列席主管都沒人滑手機，但校長卻漫不經心，做了不良示範。

曾振炎突然發作，讓現場氣氛都緊張起來，連議員、官員都相當訝異，更要求答錯的校長「站著」其他校長也都連忙坐好，曾振炎又問了兩名校長，都正確回答「源頭減量」，曾振炎才坐下來。曾振炎臨時抽考，讓校長們接受一場震撼教育，連接下來的質詢的議員陳翰立都笑說「這場震撼教育，我都忘了要問什麼？」

曾振炎說，校長是校園的領導者，希望能做模範，既然出席議會，就應尊重議員質詢，尤其陳宜君拜託的是和校園相關的環保問題，校長們應該仔細瞭解，落實校園環保。

南投縣國中小校長列席縣議會，卻被議員發現許多滑手機被抽考，讓校長們經歷震撼教育。記者江良誠／攝影
南投縣國中小校長列席縣議會，卻被議員發現許多滑手機被抽考，讓校長們經歷震撼教育。記者江良誠／攝影

領導者 民進黨 餐具

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