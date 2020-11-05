南投竹山舉辦大型漆彈場 今年分3組開放全國組隊報名

竹山鎮內有座專業漆彈場，平時並不為人所知，去年盛大舉辦國內少有的漆彈賽後，不但一口氣吸引了近500人共襄盛舉，讓不少年輕人參賽後直呼過癮，「真的很有快感！」今年第六屆竹山漆彈嘉年華11月21日登場，宣布即日起開放報名到11月10日止，歡迎全國各界好手、都能來竹山參加這場漆彈比賽。

南投漆彈委員會總幹事余偉智表示，漆彈不同於其他運動，這種運動是要訓練選手的敏捷動作、以及專注力，今年在組別跟組數上有做調整，為讓更多人來體驗這項刺激又好玩的活動，比賽總共分為電子競賽組、推廣組、以及教育趣味組，希望可以滿足大部分人需求，不管是專業級、還是純業餘都可以來參加。

余偉智強調，漆彈比賽賽時間不長，如何在短時間內鎖定目標、一邊還要確保自己不被打中，是一個很有趣而且會建立自信度的比賽，希望大家都可以組隊來參加，增強國民參與運動意識，體驗射擊競技快感，讓遍及北、中、南、東的參賽者來竹山比賽之餘，也能暢遊竹山。

竹山鎮公所指出，漆彈活動是近年來輕人喜好的新興活動，鎮上有座專業的漆彈場地，去年漆彈比賽後反應熱烈，更吸引不少人來參與，去年發現擴大舉辦後發現，很多第一次接觸漆彈比賽的參賽者，都反應「上場被漆彈打到雖然真的很痛，但是卻很有快感，很期待能和隊友搭配團隊戰術，打一場很有趣的體驗」。