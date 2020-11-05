台灣大道機車「戰鬥大道」何時路平？建設局允諾明年做

台中市議會今天都發建設水利業務質詢，議員朱元宏說，台灣大道的機車道是「戰鬥大道」，收到不少機車族反映路面不平，慢車道是混和車道，公車行駛，還有機車、汽車，非常危險，慢車道又有很多溝蓋，路平如何落實？不少年輕女性懷孕初期仍騎機車上下班，都覺得顛簸、擔心影響胎氣。

台中市建設局長陳大田表示，台灣大道沿路目前孔蓋數量已逐漸減少，許多路段自來水管老舊破管，已在整合，有些是人行道種植黑板樹浮根影響道路面，預計明年上半年，慢車道會再進行路平。