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料理好手看過來！首屆大純釀料理美食爭霸戰台中開跑

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
為增進消費者純釀造醬油的認識，推廣健康、美味的料理，台中市農會首次舉辦「大純釀料理美食爭霸戰」。圖／台中市農會提供
為增進消費者純釀造醬油的認識，推廣健康、美味的料理，台中市農會首次舉辦「大純釀料理美食爭霸戰」。圖／台中市農會提供

為鼓勵民眾優先選用台中在地優良雜糧與農產品，台中市農會舉辦「第一屆大純釀料理美食爭霸戰」，將選出20位進行決賽，報名從即日起至11月20日止，歡迎各界料理好手踴躍報名。

台中市農會成立代耕團隊，輔導農民種植大豆，為推廣本土大豆品牌，台中市農會以「大純釀」為品牌，生產具安全標章驗證的純釀造醬油，提供消費者安心選購。

為增進消費者純釀造醬油的認識，推廣健康、美味的料理，台中市農會首次舉辦「大純釀料理美食爭霸戰」，期望透過競賽鼓勵參賽者優先選用台中在地優良雜糧與農產品，以達成減少食物碳足跡及「食當季、吃當地」目標；同時從廚藝技術、料理口感、創意性等面向，展現獨特的專業廚藝，並宣導純釀造醬油甘甜、健康、高品質的特色。

台中市農會表示，「大純釀料理美食爭霸戰」自即日起開始報名，歡迎台中市具營業登記的餐廳業者、農會田媽媽等料理好手踴躍報名。比賽先進行書面資料審查，透過使用國產雜糧及純釀造醬油料理食材搭配、創意擺盤，並針對參賽者料理開發理念、營養價值等項目進行評分，取前20名進入決賽。

競賽活動採網路下載簡章E-mail寄件或紙本寄件方式報名，歡迎有興趣參加的料理好手，於11月20日前填妥報名表及相關資料後送件。進入決賽的20人，台中市農會將於12月5日在嘉陽高中舉辦決賽，邀請料理業界與學界專業人士評審，選出具有創意且色香味俱全的美食料理，同時聘請專業攝影，紀錄下各道美味料理。

為增進消費者純釀造醬油的認識，推廣健康、美味的料理，台中市農會首次舉辦「大純釀料理美食爭霸戰」。圖／台中市農會提供
為增進消費者純釀造醬油的認識，推廣健康、美味的料理，台中市農會首次舉辦「大純釀料理美食爭霸戰」。圖／台中市農會提供

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