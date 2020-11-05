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影／戰車凌晨演習經台中清水街道 義交主動指揮挺國軍
軍方演習，戰車車隊今天凌晨經過台中市清水區街道，汽機車不約而同行駛車隊旁，許多駕駛好奇看身旁戰車，清水義交主動到路口指揮交通，以行動挺國軍，也有民眾站路旁對著軍人喊加油。
軍方第4季戰備任務訓練實兵演練，戰車車隊今天凌晨行駛清水市區，有CM11戰車、輕型戰術輪車、悍馬車、中型戰術輪車、拖式飛彈車，因清水區街道部分巷弄狹小，清水義交中隊在中隊長崔惠國的號召下，隊員們今天凌晨自發性協勤，主動参與協助演訓交通維護任務，結合全民國防概念，讓責任區域內義交，同時演練，能在戰時或空襲時順利執行交通疏導及管制等勤務。以利軍事裝備與戰甲車輛及民眾，順利通行與疏散。
義交中隊長崔惠國表示，依民防團隊編組訓練演習服勤及支援軍事勤務辦法，第10條第三項規定，交通義勇警察大隊等單位在空襲及戰時交通指揮疏導與管制，及其他經指定之警察勤務；這次國軍到清水區街上實施演練，剛好藉此難得機會，由清水中隊隊員主動參與演練，挺國軍也維護用路人安全。
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