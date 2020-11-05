影／戰車凌晨演習經台中清水街道 義交主動指揮挺國軍

「地價稅預估減少10億元以上，但台中市整體地方稅收仍將達標！」台中市長盧秀燕重大政策之一是調降被前朝林佳龍大幅調升的地價稅；自11月起開徵的地價稅，經地方稅務局估算，約減少10億以上的稅收，但地稅局長沈政安指出，總體地方稅收仍將達成今年的預定目標430億元。

2020-11-04 19:47