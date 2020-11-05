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台南7年絕育1.8萬隻流浪狗 回置「浪浪」協助巡守山林

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
中興大學新化林場的「小小虎」，是動保處執行結紮後放置回來的，平常會跟著巡視林場。記者吳淑玲／攝影
中興大學新化林場的「小小虎」，是動保處執行結紮後放置回來的，平常會跟著巡視林場。記者吳淑玲／攝影

中興大學新化林場「小小虎」，有一天突然出現在林場，檢視其有剪耳標記，是絕育後回置的流浪狗，因個性很溫馴，平日會守在辦公室門口，或跟著巡守員巡視林場，因之前林場飼養的「小虎」去世，兩隻狗都有虎斑紋，林場人員將牠取名「小小虎」，收編成為林場的一員。

台南市自101年起正式公告施行流浪動物絕育暫置TNVR政策，每年可絕育回置2千多頭流浪犬，近7年的統計數字，103年2832隻，104年2536隻，105年2214隻，106年2183隻，107年2176隻，108年3500，109年1至9月2580隻，總計共1萬8021隻

動保處說，經農委會103年及107年調查全國遊蕩犬，台南市遊蕩犬數量分別約為2萬4596隻及2萬2176隻，整體減少2420隻，顯示本市流浪犬族群數量已趨穩定減少。

動保處表示，TNVR為針對未絕育的流浪犬貓進行結紮手術後，再選擇個性溫馴者放置回原處，確保牠們能依以前的覓食方式生活，避免其繁殖而增加數量，也不會因發情而產生擾人噪音等問題，施行TNVR可藉由犬貓地域性及保護資源行為預防更多的流浪動物聚集，有效降低族群數量。

TNVR目現是有效控制流浪動物族群數量的良藥，流浪犬貓捕捉後不再只有進入動物之家收容唯一選項，TNVR僅需負擔絕育手術與回置相關費用，成本遠較長期收容方式符合經濟效益，並可大幅減少動物之家收容壓力。

但近來因野外回置剪耳犬數量增加，不少市民及里長認為影響生活，出現反彈聲音，動保處說，未來將積極配合愛心人士溝通進行精準捕捉，藉由公私協力針對未絕育流浪犬貓及實施TNVR後追咬人車等問題犬隻進行捕捉管制，除可防止流浪犬貓繁衍外，同時保障市民居住安全，降低人犬衝突。

中興大學新化林場的「小小虎」，是動保處執行結紮後放置回來的，平常會跟著巡視林場。記者吳淑玲／攝影
中興大學新化林場的「小小虎」，是動保處執行結紮後放置回來的，平常會跟著巡視林場。記者吳淑玲／攝影
中興大學新化林場的「小小虎」，是動保處執行結紮後放置回來的，平常會跟著巡視林場。記者吳淑玲／攝影
中興大學新化林場的「小小虎」，是動保處執行結紮後放置回來的，平常會跟著巡視林場。記者吳淑玲／攝影
中興大學新化林場的「小小虎」，是動保處執行結紮後放置回來的，平常會跟著巡視林場。記者吳淑玲／攝影
中興大學新化林場的「小小虎」，是動保處執行結紮後放置回來的，平常會跟著巡視林場。記者吳淑玲／攝影

流浪犬 流浪動物 手術

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