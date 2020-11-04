地價稅減收少10億 地方稅收仍可達標

「地價稅預估減少10億元以上，但台中市整體地方稅收仍將達標！」台中市長盧秀燕重大政策之一是調降被前朝林佳龍大幅調升的地價稅；自11月起開徵的地價稅，經地方稅務局估算，約減少10億以上的稅收，但地稅局長沈政安指出，總體地方稅收仍將達成今年的預定目標430億元。

林佳龍主政時期，曾大幅提高公告地價，造成台中市許多新開發及新興地區的地價稅暴增，不少民眾反映負擔過重，「調降地價稅」成了盧秀燕參選時的重大政策。地政局每兩年評議一次的公告地價是地價稅的課稅依據，今年1月，地政局公布地價評議委員會所評議的各區地價，平均下降20％左右。

沈政安指出，11月正式開徵的地價稅，預計較之前減少10億元以上。由原先的80餘億元，減少至60多億元。不過，減收地價稅之前，稅務局已提出稅收評估，預估今年地方稅收仍可達到預算數430億元。盧秀燕也據以採取決策，仍決定實現政見，在今年實現調降地價稅政策。

隨著房屋稅、土地增值稅的實徵數增加，台中市近兩年來的稅收都有相當的增長。去（108）年地方稅的稅收達477億元，較預算數429億元增加48億元；也比前年的實徵數436億，增加41億元。至9月底止，整體地方稅收已達343億元，約達預算目標的8成。加上本月開徵的地價稅等，應可達成相標。

受今年初新冠肺炎疫情的影響，工商業遭受相當衝擊，營業稅顯著受到衝擊，市府並推出多項抒困措施，對於總體地方稅收難免有所影響。沈政安年初原也有點擔心。但降低地價稅也帶來三大好處，一是民眾的經濟壓力減輕，二是企業商家的經營成本降低，第三進而能帶動廠商投資意願。

財政局近期向議會提出明（110）年度總預算報告，局長羅仙法強調，在既定政策下，市府團隊仍嚴格遵守財政紀律，落實開源節流，歲入預算約1329億元，歲出預算1428億元，歲入歲出短差98.86億元，比109年度減少21.84億元。短差的98.86億元以賒借舉債，是近8年來舉債額度最低的一年。

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