認助創世植愛年禮及祝福紅包 可索取鎮瀾宮1元開運錢母

許多民眾在過年時會到廟宇求錢母，如今台中大甲鎮瀾宮與創世基金會合作，提供限量錢母由鎮瀾宮董事長顏清標及副董鄭銘坤和創世工作人員參拜，祈求大甲媽護佑疫情早日止息、創世基金會「寒士吃飽30」活動順利，提供4萬件開運錢母過爐祈福，祈求善心人士拿到錢母後都能財運亨通、來年平安。

「植物人常年服務暨第31屆寒士吃飽30」預計在明年2月1日至9日全台同步送禮到近2萬名植物人家庭、寒士、街友、待拉單媽、清寒長輩家，認助一人份植愛年禮及祝福紅包，即可索取大甲鎮瀾宮1元開運錢母乙份