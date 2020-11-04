台中都市木育建築展開幕 探討木構建築技術工法

節能減碳已成時代潮流，正在台中市陸府植深館展出的「都市木育」建築展，展出台、日、美等木構建築模型，其中嘉義市美術館是歷史建築以新式木構翻新再造的範例。

由日本非營利組織team Timberize、陸府生活美學教育基金會、嘉義市政府文化局、國立台灣科技大學等共同主辦的「都市木育」建築展，今天在陸府植深館舉行開幕儀式，以木構建築為主題，展出多件國內外規格尺度超過50公尺的木構造建築的縮小模型，提供建築業思考永續城市的可能性。

策展人方尹萍表示，Timberize TAIWAN 系列展覽是近年來，由台灣推廣新式木構造的學者、建築設計人與日本非營利組織team Timberize合作策劃的木構造展覽，將新式木構建築、工法、材料的變革帶給民眾、建築業與政府單位，今年特別以探討迎合都市需求的高層木造建築的挑戰為主題。

方尹萍指出，現場展出以國外已建成或還在建造中的大型木構造建築為題材，實際案例展示全球木構造技術與趨勢，另外並邀集國內建築師，以台灣現有的建築物為原型展示，例如正在興建中的嘉義市美術館，就是歷史建築以新式木構翻新再造的絕佳範例，未來可望成為嘉義市文化地標之一。

木構教具也是展出主題之一，木構達人陳建同表示，以國產柳杉為主要材料，搭配3種不同類型的木構工法與五金組裝而成，在組裝過程中了解不同構法，及木構造在不同場合的運用方式，其中木構翹翹板遊具，在展覽結束後，將由陸府生活美學教育基金會移展到周邊學校作為教學啟發用，開啟學童對木構城市的想像力。