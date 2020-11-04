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台中10大不雅裸拍熱點5公園上榜 議員：怎麼溜小孩？

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員陳世凱（左）、林德宇質詢，台中市10大裸拍熱點有5處公園，市府應正視，保障民眾安全。記者陳秋雲／攝影
台中市議員陳世凱（左）、林德宇質詢，台中市10大裸拍熱點有5處公園，市府應正視，保障民眾安全。記者陳秋雲／攝影

晚上婦幼民眾敢走公園嗎?很多人說，太暗了，不敢靠近。市議員陳世凱說，最近網友瘋傳台中十大「圈內地點」出現裸拍及不雅畫面，其中有5處是公園，陳世凱說，現場看來都是燈光偏暗，人煙稀少，他要求市府把這些公園當作台中公園來改善，因台中公園曾是最知名的圈內地點，燈光放亮、增設監視器後已被裸拍團除名。

陳世凱指出，台中有10處被列為熱門「圈內地點」 包括某民營三溫暖、民營溫泉，還有公家維護的愛心橋（西川一橋）英才公園、崇倫公園、中央公園、沙鹿正英公園、大里圖書館、某百貨5樓、嶺東裸曬場。他表示，應該把

陳世凱表示，建設局負責維護公園，他認為應該像以前改善台中公園一樣，先加強燈光照明，再增設監視器，讓想裸拍或有歹念者打消壞念頭。他認為，很多台中人晚上不敢靠近台中公園，更別說到公園溜小孩，台中公園現在可以成為民眾休憩、辦活動的熱點，其他公園應不是難題。

建設局長陳大田表示，公園要安全讓民眾去，將加強公園巡防。至於老舊或燈光昏暗的公園，也會在不影響植栽的生長情況下，改善照明。

裸拍 監視器

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