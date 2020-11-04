預防職災打造職場安全 中科教導廠商運用AIoT及VR技術

中部科學園區「職業安全衛生研討會暨頒獎」今舉辦，會中有20個展點展示如何把AIoT及VR技術應用在職業安全衛生上，期能引導與協助園區廠商未來運用AIoT及VR技術，逐步預防職業災害的發生。同時也頒獎鼓勵園區推動安全衛生績效優良單位及人員，並頒發感謝狀向園區的工安促進會各家族領導廠商表示感謝。

這項活動由科技部中科管理局、台灣科學工業園區科學工業同業公會及中科職業安全衛生促進會共同主辦，同時以AIoT及VR於廠區之應用說明與主題展示，邀請園區廠商安全衛生、廠務等相關主管人員及鄰近學校師生共同參與，激發園區事業運用科技於安全衛生之動力及創新思維。

中科管理局長許茂新致詞說，中科絕對有維護職業安全，營造友善幸福職場的決心，也期勉園區廠商應運用智慧科技，提昇職業安全衛生及健康促進，精進相關人員之安全衛生及風險評估知能，期能實現智能製造及智慧防災，共同打造智慧園區，讓中科園區成為友善幸福職場環境。

為解決職業安全衛生問題，研討會特別邀請專家學者講授物聯網及AI科技於環安衛之運用，以及VR在化學品危害通識教育訓練及AIoT定位於廠區之應用。