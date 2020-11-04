遷戶籍還來得及！大村二千元禮金拍板定案 農曆年前發

彰化縣大村鄉訂出大村鄉振興經濟暨關懷鄉民禮金發放自治條例，經修正後，今天在代表會討論通過，拍板定案關懷鄉民禮金每人發二千元，並將在農曆春節前發放，公所必須編列約7500萬元，鄉長游盛說，公所希望未來每年不只發一次，中秋節也希望能發禮金，但要視鄉庫是否充裕再提代表會討論。

大村鄉代會臨時會今天討論「大村鄉振興經濟暨關懷鄉民禮金發放自治條例」修正案，並在公所和鄉代會達成共識後，拍版定案農曆年前每個大村鄉民將可拿到2000元關懷禮金。

游盛說，自治條例經修正後會再送縣府核備，並在年底前編列經費，目前大村鄉民約有三萬七千多人，每人發二千元，需要7500萬元，目前鄉庫有11億元，支付這筆禮金沒問題，在年底前代表會通過預算前，戶籍在大村的鄉民都可領到這筆禮金，自治條例也規定禮金發放2個月內若未領取，則視同放棄。

游盛強調說，關懷禮金非一次性福利，以後不僅年年可領，且一年內不只領一次，自治條例中訂出每人每次以六千元為上限，畢竟受疫情及景氣影響，他希望明年中秋節也能鄉民再領一次，不過要視明年財政狀況而定，再提鄉代會討論。

由於大村鄉因正新輪胎創辦人羅結去年去世，預計今年底其遺產稅將有16到20億間會再挹注到大村鄉，所以明年秋節再發秋節關懷禮金不無可能。