台中外埔區仁美巷水利會巡水路如打通　住戶通行更方便

台中市外埔區水美里怡心園社區和水利會已達成和解，預計拆除圍牆和作物等水利地上的佔用物，台中市議員吳敏濟爭取經費打通巡水路，為仁美巷附近300多住戶增加一條通往水美路的替代道路；水利局今天舉行工程說明會，等地上物清除後開始設計及施工。

水利會外埔工作站長王明信表示，為打通巡水路的需要而收回被佔用的土地，與佔用人的訴訟日前已在法院達成和解，佔用人同意自行清除佔用物，他說巡水路工程不影響排水，也不會影響住戶進出的權利。

中市議員吳敏濟表示，爭取經費打通巡水路的原因，是水利會與仁美巷住戶在法院達成和解後，水利地上的佔用物將拆除，有民眾指出打通巡水路，可以繞開仁美巷，直接通往水美路，等於為社區增加一條外出的替代道路，農民耕作方便，居民前往外埔市區或三號高速公路都很快。沿途田間空氣清新，適合散步運動，受惠的住戶有300多戶，因此向水利局爭取工程經費施作巡水路；水美里長陳俊樑表示，仁美巷道狹窄，住戶多，巡水路打通後，可增加住戶的便利性，感謝吳敏濟議員與水利局的協助。