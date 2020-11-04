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台中議員懸賞10萬找「鼋」北市動物園：因未進食已死亡

聯合報 / 記者潘永鴻／台北即時報導
這隻少見的「鼋」，是兩年前豐樂雕塑公園大規模整建工程時發現。圖／ 何文海提供
這隻少見的「鼋」，是兩年前豐樂雕塑公園大規模整建工程時發現。圖／ 何文海提供

台中市議員何文海今發下豪語，願拿出10萬元獎金，尋找兩年前在台中市南屯豐樂公園清除汙泥時找到的「黿」（音「元」）。甚至他還猜測，有可能已經被吃下肚，台灣民間有吃鱉肉料理，因此，懸賞找尋這隻豐樂公園的保育類動物。對此，台北市動物園發言人曹先紹表示，這隻「黿」入檢疫後，動物園雖持續提供朱文錦及泥鰍等食材，但「黿」未出現進食行為，並於6月3日死亡。

林務局在今年5月1日以林保字第1091700741號函，請台北市動物園協助自中興大學移置照養「黿」等共4種61隻龜鱉，副本也一併交由台中市農業局。

曹先紹表示，動物園於移置前蒐集相關資料，包括中興照養空間、模式等，知悉該「黿」係於2018年8月在台中市豐樂公園發現，短暫安置雲林縣褒忠鄉ㄧ處魚池，再送至中興大學照養，惟於中興大學逾1年以上照養期間，該「黿」儘有約2次少量進食紀錄。

曹先紹指出，今年5月21日包括「黿」等61隻龜鱉移至北市動物園檢疫空間，該「黿」體重僅為31公斤，與初捕獲時之37公斤，已有相當差距，顯示其持續耗損既存身體資源。

針對死亡的「黿」，曹先紹說，動物園已邀台大獸醫系專家協助客觀病理解剖，初步推斷「黿」係因營養不良及痛風死亡。進行病理解剖後的「黿」屍體，暫存本園動物屍體冷凍庫，待後續焚化。

動物園 台中市 中興大學

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