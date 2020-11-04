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影／記者試乘水湳自駕巴士 交通局盼5年內推上台灣大道

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中水湳自動駕駛實驗車上路，從逢甲大學的後門出發，繞行中央公園分Ａ、Ｂ兩路線，即使是「自動駕駛」，駕駛座上還是得要有司機操控，進入申請路段手動才 切換成自動駕駛模式，駕駛雙手離開方向盤，右腳放開油門，時速設定在25公里以內 。記者喻文玟／攝影
台中水湳自動駕駛實驗車上路，從逢甲大學的後門出發，繞行中央公園分Ａ、Ｂ兩路線，即使是「自動駕駛」，駕駛座上還是得要有司機操控，進入申請路段手動才 切換成自動駕駛模式，駕駛雙手離開方向盤，右腳放開油門，時速設定在25公里以內 。記者喻文玟／攝影

台中水湳自駕巴士10月31日至11月11日，開放民眾線上預約試乘，今天也開放媒體體驗，記者上午搭乘Ｂ路線，沿途停靠5站，自駕巴士運行平穩，偵測到10到15公尺周邊有障礙物，例如遇到行人、紅燈、摩托車突然闖入車道，會自動煞車。

Ｂ路線停靠逢甲大學站、大鵬中科路口、中國醫藥大學、中央公園北站、中央公園南站5個站點，實際運行約35分鐘。

交通局表示，各縣市都有自駕巴士，台北市信義路也有，但台中市唯一將公車當自駕巴士運行的縣市，公車上裝了6顆雷達，回傳判讀周邊車輛與物件的所有狀況，在申請的路段地底鋪設光纖網路，還要搭配路口智慧網路設備，連結到國家高速網路中心，一整套的數位演練，才成就自駕巴士。

交通局長葉昭甫說，水湳自駕巴士和鼎漢國際工程顧問、豐榮客運、緯創資通、工研院機械所、台佳光等5間國內產研頂尖業界共同合作，在中科路及大鵬路進行自駕巴士2.0試運行計畫，自駕環境更上層樓。

中央公園的行駛路段，自駕巴士會有一區進入「半開放場域」，也就是和一般汽機車「混流」，靠著車體上好幾個感應器，隨時回傳到電腦，判讀周邊情況，但最怕的是，有用路人停紅燈時違規越線，電腦會以為他要闖紅燈，緊急煞車。

駕駛員說，自駕巴士轉彎會自己打方向燈，進入自動駕駛路段後，一切自動化，只有緊急狀況才需要恢復手動模式，恢復的方式有四種：腳踩煞車、方向盤急轉、按掉自駕模式、啟動緊急煞車模式。

交通局長葉昭甫說，自駕巴士在測試路段反覆進行邏輯訓練，未來希望自駕巴士能在台灣大道公車專用道運行，作為夜間與捷運綠線接駁使用，目前規劃4-6輛盼與綠線搭配。

交通局表示，水湳的運行是在地上鋪設光纖網路，若要行駛上台灣大道，5Ｇ、光纖都同步都要準備，台灣大道上運行難度更高，因車流多，要規劃的路網、車流分析、路勘…等，要布設的感測器更多，明年度編列近5000萬預算。初步先設定當深夜公車，才能進一步到「離峰時間」，至於要在尖峰時段上路，至少要5年。

台中自駕巴士上裝了6顆雷達，回傳判讀周邊車輛與物件的所有狀況，在申請的路段地底鋪設光纖網路，還要搭配路口智慧網路設備，連結到國家高速網路中心，一整套的數位演練，才成就自駕巴士。記者喻文玟／攝影
台中自駕巴士上裝了6顆雷達，回傳判讀周邊車輛與物件的所有狀況，在申請的路段地底鋪設光纖網路，還要搭配路口智慧網路設備，連結到國家高速網路中心，一整套的數位演練，才成就自駕巴士。記者喻文玟／攝影
台中自駕巴士上裝了6顆雷達，回傳判讀周邊車輛與物件的所有狀況，在申請的路段地底鋪設光纖網路，還要搭配路口智慧網路設備，連結到國家高速網路中心，一整套的數位演練，才成就自駕巴士。記者喻文玟／攝影
台中自駕巴士上裝了6顆雷達，回傳判讀周邊車輛與物件的所有狀況，在申請的路段地底鋪設光纖網路，還要搭配路口智慧網路設備，連結到國家高速網路中心，一整套的數位演練，才成就自駕巴士。記者喻文玟／攝影
台中水湳自駕巴士10月31日至11月11日，開放民眾線上預約試乘。記者喻文玟／攝影
台中水湳自駕巴士10月31日至11月11日，開放民眾線上預約試乘。記者喻文玟／攝影
台中水湳自動駕駛實驗車上路，從逢甲大學的後門出發，繞行中央公園分Ａ、Ｂ兩路線，即使是「自動駕駛」，駕駛座上還是得要有司機操控，進入申請路段手動才 切換成自動駕駛模式，駕駛雙手離開方向盤，右腳放開油門，時速設定在25公里以內 。記者喻文玟／攝影
台中水湳自動駕駛實驗車上路，從逢甲大學的後門出發，繞行中央公園分Ａ、Ｂ兩路線，即使是「自動駕駛」，駕駛座上還是得要有司機操控，進入申請路段手動才 切換成自動駕駛模式，駕駛雙手離開方向盤，右腳放開油門，時速設定在25公里以內 。記者喻文玟／攝影
台中自駕巴士上裝了6顆雷達，回傳判讀周邊車輛與物件的所有狀況，在申請的路段地底鋪設光纖網路，還要搭配路口智慧網路設備，連結到國家高速網路中心，一整套的數位演練，才成就自駕巴士。記者喻文玟／攝影
台中自駕巴士上裝了6顆雷達，回傳判讀周邊車輛與物件的所有狀況，在申請的路段地底鋪設光纖網路，還要搭配路口智慧網路設備，連結到國家高速網路中心，一整套的數位演練，才成就自駕巴士。記者喻文玟／攝影
台中自駕巴士上裝了6顆雷達，回傳判讀周邊車輛與物件的所有狀況，在申請的路段地底鋪設光纖網路，還要搭配路口智慧網路設備，連結到國家高速網路中心，一整套的數位演練，才成就自駕巴士。記者喻文玟／攝影
台中自駕巴士上裝了6顆雷達，回傳判讀周邊車輛與物件的所有狀況，在申請的路段地底鋪設光纖網路，還要搭配路口智慧網路設備，連結到國家高速網路中心，一整套的數位演練，才成就自駕巴士。記者喻文玟／攝影
台中自駕巴士上裝了6顆雷達，回傳判讀周邊車輛與物件的所有狀況，在申請的路段地底鋪設光纖網路，還要搭配路口智慧網路設備，連結到國家高速網路中心，一整套的數位演練，才成就自駕巴士。記者喻文玟／攝影
台中自駕巴士上裝了6顆雷達，回傳判讀周邊車輛與物件的所有狀況，在申請的路段地底鋪設光纖網路，還要搭配路口智慧網路設備，連結到國家高速網路中心，一整套的數位演練，才成就自駕巴士。記者喻文玟／攝影

巴士 公車 逢甲大學

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