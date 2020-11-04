影／記者試乘水湳自駕巴士 交通局盼5年內推上台灣大道

台中水湳自駕巴士10月31日至11月11日，開放民眾線上預約試乘，今天也開放媒體體驗，記者上午搭乘Ｂ路線，沿途停靠5站，自駕巴士運行平穩，偵測到10到15公尺周邊有障礙物，例如遇到行人、紅燈、摩托車突然闖入車道，會自動煞車。

Ｂ路線停靠逢甲大學站、大鵬中科路口、中國醫藥大學、中央公園北站、中央公園南站5個站點，實際運行約35分鐘。

交通局表示，各縣市都有自駕巴士，台北市信義路也有，但台中市唯一將公車當自駕巴士運行的縣市，公車上裝了6顆雷達，回傳判讀周邊車輛與物件的所有狀況，在申請的路段地底鋪設光纖網路，還要搭配路口智慧網路設備，連結到國家高速網路中心，一整套的數位演練，才成就自駕巴士。

交通局長葉昭甫說，水湳自駕巴士和鼎漢國際工程顧問、豐榮客運、緯創資通、工研院機械所、台佳光等5間國內產研頂尖業界共同合作，在中科路及大鵬路進行自駕巴士2.0試運行計畫，自駕環境更上層樓。

中央公園的行駛路段，自駕巴士會有一區進入「半開放場域」，也就是和一般汽機車「混流」，靠著車體上好幾個感應器，隨時回傳到電腦，判讀周邊情況，但最怕的是，有用路人停紅燈時違規越線，電腦會以為他要闖紅燈，緊急煞車。

駕駛員說，自駕巴士轉彎會自己打方向燈，進入自動駕駛路段後，一切自動化，只有緊急狀況才需要恢復手動模式，恢復的方式有四種：腳踩煞車、方向盤急轉、按掉自駕模式、啟動緊急煞車模式。

交通局長葉昭甫說，自駕巴士在測試路段反覆進行邏輯訓練，未來希望自駕巴士能在台灣大道公車專用道運行，作為夜間與捷運綠線接駁使用，目前規劃4-6輛盼與綠線搭配。