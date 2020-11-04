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影／戰備周！超級眼鏡蛇、黑鷹現身埔里校園 師生搶拍
國軍各部隊近期展開「戰備周」操演，陸軍航空特戰指揮部602旅近期在南投縣埔里鎮演訓，超級眼鏡蛇、黑鷹直升機等今更降落史港國小、宏仁國中及暨南大學操場，師生不僅能近距離欣賞，軍方也配合解說，盼國人進一步認識國軍裝備。
近期因國軍「戰備任務訓練」，埔里鎮空域也不時出現直升機，而進行演訓單位主要為陸軍航空特戰指揮部602旅，今、明2天更借用降落史港國小、宏仁國中及國立暨南國際大學操場，執行補給、偽裝等各項操演。
「這是什麼直升機，有飛彈嗎？」今天上午國軍直升機陸續降落在埔里校園操場，其中AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機在史港國小及宏仁國中操場，黑鷹直升機現身暨南國際大學，吸引師生及校外民眾圍觀，紛拿起手機拍照，並好奇討論機型。
而因今天戰備操演任務時間較長，軍方大方開放讓近距離欣賞戰機，飛行員針對直升機性能、武器裝備、救災器具等進行介紹解說，並說明操演任務目的與必要性，為校內師生進行國防教育課程，也盼他們對國軍裝備能有更進一步認識。
宏仁國中校長李孟桂表示，國防教育也是學校教育的一環，但學生平時要瞭解國軍裝備並不容易，更別說要近距離觀看，因此這次實兵操演降落校園操場，且由軍方進行專業解說，對師生都是非常難得的經驗。
暨南大學校長蘇玉龍則說，知道全世界最新型「黑鷹直升機UH-60M」要降落在校內後，校方特別辦理「全民國防教育」通識講座，並透過參觀及專人講解航空器性能、救災器具介紹，讓國人對國軍所執行國防任務及裝備有更深瞭解。
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