中市草擬公廁女男比改5：1 議員：應融入美學成亮點

台中市政府為優化公廁環境，都發局與環保局草擬「台中市政府及所屬各機關學校建築物附設廁所設置及管理維護基準」，針對新建公有建物規範男女廁間比例最高為1比5、坐式及蹲式廁間為2比3，設立性別友善廁所，落實性別多元化。市議員賴佳微表示，除了完善設備，建議融入美學設計，讓公廁乾淨又漂亮，成為台中亮點。

民進黨台中市議員賴佳微指出，都發局近期研議中的公共廁所維護基準，應納入美學審議機制，或經過在地公民審議程序，打造出具備在地特色及人性化的美感公廁，提升台中市整體城市的發展文明。

賴佳微提到，日本的城市美學，從公廁這種細節就充分凸顯，不但美感有設計感，廁所幾乎都有親子設備，男女廁也都放嬰兒座、尿布台，台中市提供給民眾的還是不周全，市府還要努力。

賴佳微表示，公廁的美學是都市發展的象徵，去年台中市都發局與台中市室內設計裝修公會舉辦公共廁所競圖比賽。投稿的作品都具有相當美學水準，強調融合當地公園的理念，可惜都發局、建設局是掛名合辦，若民間自行募款去改善公園公廁還有七成以上的資金缺口，活動立意良善，但募款不順，還沒有辦法落實。

都發局指出「台中市公益廁所」計畫募資雖受疫情影響，都發局後續將與主辦單位台中市室內設計裝修商業同業公會，研議檢討募款辦法，協助邀請中市相關企業合作，朝「結合社會資源、鼓勵無償認養」的方向，打造友善如廁環境。

賴佳微另指出，北區英才、英士公園內的公廁，完工沒多久，不少民眾反映公廁太髒，民眾不敢使用。都發局表示，

逐年改善既有建物，另環保局公廁維護、查核及處分基準將納入規範，採用資通訊、雲端即時通報智慧管理，藉科技建置良好的如廁環境，落實宜居城市理念。