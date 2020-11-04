快訊

美國大選又轉向！拜登回歸領先位置 220:213暫勝川普

底定！傳統共和黨鐵票區德州 川普確定勝出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市草擬公廁女男比改5：1 議員：應融入美學成亮點

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員賴佳微建議台中公廁應加入美學設計，展現城市亮點。記者陳秋雲／攝影
台中市議員賴佳微建議台中公廁應加入美學設計，展現城市亮點。記者陳秋雲／攝影

台中市政府為優化公廁環境，都發局與環保局草擬「台中市政府及所屬各機關學校建築物附設廁所設置及管理維護基準」，針對新建公有建物規範男女廁間比例最高為1比5、坐式及蹲式廁間為2比3，設立性別友善廁所，落實性別多元化。市議員賴佳微表示，除了完善設備，建議融入美學設計，讓公廁乾淨又漂亮，成為台中亮點。

民進黨台中市議員賴佳微指出，都發局近期研議中的公共廁所維護基準，應納入美學審議機制，或經過在地公民審議程序，打造出具備在地特色及人性化的美感公廁，提升台中市整體城市的發展文明。

賴佳微提到，日本的城市美學，從公廁這種細節就充分凸顯，不但美感有設計感，廁所幾乎都有親子設備，男女廁也都放嬰兒座、尿布台，台中市提供給民眾的還是不周全，市府還要努力。

賴佳微表示，公廁的美學是都市發展的象徵，去年台中市都發局與台中市室內設計裝修公會舉辦公共廁所競圖比賽。投稿的作品都具有相當美學水準，強調融合當地公園的理念，可惜都發局、建設局是掛名合辦，若民間自行募款去改善公園公廁還有七成以上的資金缺口，活動立意良善，但募款不順，還沒有辦法落實。

都發局指出「台中市公益廁所」計畫募資雖受疫情影響，都發局後續將與主辦單位台中市室內設計裝修商業同業公會，研議檢討募款辦法，協助邀請中市相關企業合作，朝「結合社會資源、鼓勵無償認養」的方向，打造友善如廁環境。

賴佳微另指出，北區英才、英士公園內的公廁，完工沒多久，不少民眾反映公廁太髒，民眾不敢使用。都發局表示，

逐年改善既有建物，另環保局公廁維護、查核及處分基準將納入規範，採用資通訊、雲端即時通報智慧管理，藉科技建置良好的如廁環境，落實宜居城市理念。

台中市

延伸閱讀

台中敬老月 愛心食物銀行為長輩義剪好溫馨

笑氣從北部傳中部 議員指KTV和摩鐵有人用

台中捷運賠錢 中捷公司官員爽領獎金遭綠營議員批

台中今年跨年選在中央公園 市府透露邀到蕭敬騰

相關新聞

影／戰備周！超級眼鏡蛇、黑鷹現身埔里校園 師生搶拍

國軍各部隊近期展開「戰備周」操演，陸軍航空特戰指揮部602旅近期在南投縣埔里鎮演訓，超級眼鏡蛇、黑鷹直升機等今更降落史港...

朱冠甍殉職母幫顧孫 放不下她在彰化的27隻毛孩待認養

台東志航基地上月29日發生F-5E戰鬥機墜海事故，29歲飛官朱冠甍跳機逃生送醫不治，家住彰化的父母當天趕往東部，目前仍在...

影／伊達邵碼頭出現新地景 山雀鳥巢營造部落文化

日月潭伊達邵碼頭最近再出現一座新的地景，竹編裝置藝術《築巢計畫II青背山雀》，座落在碼頭上顯得特別醒目，彷彿山雀築巢的外...

懸賞10萬找罕見巨獸「鼋」 台中議員憂稀有動物已下肚

重金尋找「鼋」（音元）！台中市議員何文海今發豪語，願拿出10萬元獎金，尋找兩年前在台中市南屯豐樂公園清除汙泥時找到的這隻少見巨獸...

遷戶籍還來得及！大村二千元禮金拍板定案 農曆年前發

彰化縣大村鄉訂出大村鄉振興經濟暨關懷鄉民禮金發放自治條例，經修正後，今天在代表會討論通過，拍板定案關懷鄉民禮金每人發二千...

影／記者試乘水湳自駕巴士 交通局盼5年內推上台灣大道

台中水湳自駕巴士10月31日至11月11日，開放民眾線上預約試乘，今天也開放媒體體驗，記者上午搭乘Ｂ路線，沿途停靠5站，...

台中議員懸賞10萬找「鼋」北市動物園：因未進食已死亡

台中市議員何文海今發下豪語，願拿出10萬元獎金，尋找兩年前在台中市南屯豐樂公園清除汙泥時找到的「黿」（音「元」）。甚至他...

中市草擬公廁女男比改5：1 議員：應融入美學成亮點

台中市政府為優化公廁環境，都發局與環保局草擬「台中市政府及所屬各機關學校建築物附設廁所設置及管理維護基準」，針對新建公有...

中市新建4處自行車驛站 預計明年2月底完工

台中市自行車道總長度約722公里，台中市府觀光旅遊局今日於潭雅神綠園道終點大雅中科公園舉行「台中市自行車驛站建置工程」開...

台中大雅小麥麵食文化節 11月8日將登場

台中市大雅區小麥栽培面積為全台之冠，台中市大雅區小麥麵食文化節將於11月8日登場，當天有一連串精采表演，並有各式攤位展售...

公設地主成都市發展犧牲者 議員籲盧市府終結40年悲歌

今年5月台中市實施新增容積代金機制，讓開發商可以在「收購公設地」和「繳交代金給市府」中二選一。市議員陳文政要求，容積移轉...

花毯節、耶誕燈會、跨年登場 盧秀燕疫情演練備而不用

新冠肺炎在秋冬季節恐有變化，台中市政府「提前部署」舉行大型社區群聚疫情桌上模擬演練，今天由市長盧秀燕親自擔任指揮官。

熱門新聞

女子速食店點「超長熱狗」被性騷 男店員的下場是這樣

承包商竟把戰地史蹟拆了！ 金門縣府急滅火表嚴懲

浩天宮「大庄媽」萬人進香團 徒步百里今晚抵北港

住屏東產婦遊基隆產女 基市府：出生地就是基隆市

彰化員林市兩路一年開挖50次？市長大驚：太誇張

苗栗要醫學中心如空中樓閣？ 衛生局：2家接觸研議中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。