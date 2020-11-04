中市新建4處自行車驛站 預計明年2月底完工

台中市自行車道總長度約722公里，台中市府觀光旅遊局今日於潭雅神綠園道終點大雅中科公園舉行「台中市自行車驛站建置工程」開工典禮，預計投入500萬元，於草湖溪自行車道、后里火車站、泰安鐵道文化園區、台中魚市場-哈漁碼頭等4處自行車道新建自行車驛站，另有4處提升原驛站星級，8處共提升13顆星，預計明年2月底完工。

台中市府觀旅局長林筱淇今日出席開工典禮，她說，自行車驛站建置工程將新增草湖溪自行車道、后里火車站、泰安鐵道文化園區、台中魚市場-哈漁碼頭等4處自行車驛站，提供飲水設施、簡易急救箱、單車停放支架、簡易單車維修工具及淋浴設備等多項功能，並提升大雅中科公園、東豐自行車綠廊、潭雅神綠園道、石岡旅客服務中心等4處原驛站星級，8處共提升13顆星，預計明年2月底完工。

林筱淇表示，觀旅局近年積極規劃綠色交通，目前台中市各類自行車道總長度共722公里，8處自行車驛站建置及升級完工後，將大幅提升騎乘環境，鼓勵民眾多騎自行車低碳又環保，減少空污，也邀請各地遊客前來台中自行車旅遊。