台中大雅小麥麵食文化節 11月8日將登場

台中市大雅區小麥栽培面積為全台之冠，台中市大雅區小麥麵食文化節將於11月8日登場，當天有一連串精采表演，並有各式攤位展售農特產品。大雅區公所今日舉行記者會，邀請大雅區最佳活力代表吉祥物「達達」、「雅雅」為大家表演舞蹈，為活動拉開序幕。

大雅區長李修齊表示，小麥麵食文化節將於11月8日在大雅區三和公園舉行，當天舞台區將有一連串精采表演，並有小麥麵食攤位、在地青農展售當季的農特產品及文創商品展，現場還有準備趣味童玩DIY活動，讓大小朋友們吃的開心，玩得也盡興。

大雅區的吉祥物「達達」、「雅雅」也將到場與民眾同樂，民眾只要在現場合影，打卡上傳臉書，即可獲得精美好禮，送完為止。民眾當天還可參加摸彩活動，有機會將42吋電視、捷安特小折、平板電腦、空氣濾清機等好禮帶回家。

台中市府農業局表示，大雅區小麥種植面積約120公頃，栽培面積為全台之冠，有「台灣小麥之鄉」美譽，目前栽種的小麥品種以「台中選二號」為主，主要供應金門酒廠高粱釀造的酵母使用，更開發小麥相關產品，帶動地方經濟發展、推動農業觀光旅遊，吸引外地觀光人潮。