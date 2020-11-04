聽新聞
test
0:00 / 0:00
朱冠甍殉職母幫顧孫 放不下她在彰化的27隻毛孩待認養
台東志航基地上月29日發生F-5E戰鬥機墜海事故，29歲飛官朱冠甍跳機逃生送醫不治，家住彰化的父母當天趕往東部，目前仍在台東，朱冠甍的母親長期照顧流浪動物，因事出突然未能立即安頓她養的27隻狗，彰化縣府動物防疫所指出，先由同仁到園區餵狗照顧，朱媽媽也同意讓其他愛心人士來認養她長期照顧的動物。
朱媽媽過去關心流浪動物，照顧許多貓狗，在地人都知道她的好心腸，動物防疫所在事發當天，已請同仁到她的園區照料，盤點現場有27隻狗，年紀大小都有，還有20多隻鴨鵝、2隻鸚鵡，動防所長董孟治說，昨天與朱媽媽聯繫，考量到她可能在東部一待就是半年，她同意依程序讓所有的動物由愛心人士認養，獲得好的照顧，目前已有4人洽詢，但相關流程還是要進行。
董孟治表示，同仁這幾天仍持續到園區餵養，但不是長久之計，因彰化動物收容所量能有限，若能由愛心人士認養，能獲得較好的照顧，目前並不缺物資，主要希望幫朱媽媽找到願意持續照顧這些動物的人。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言