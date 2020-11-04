朱冠甍殉職母幫顧孫 放不下她在彰化的27隻毛孩待認養

台東志航基地上月29日發生F-5E戰鬥機墜海事故，29歲飛官朱冠甍跳機逃生送醫不治，家住彰化的父母當天趕往東部，目前仍在台東，朱冠甍的母親長期照顧流浪動物，因事出突然未能立即安頓她養的27隻狗，彰化縣府動物防疫所指出，先由同仁到園區餵狗照顧，朱媽媽也同意讓其他愛心人士來認養她長期照顧的動物。

朱媽媽過去關心流浪動物，照顧許多貓狗，在地人都知道她的好心腸，動物防疫所在事發當天，已請同仁到她的園區照料，盤點現場有27隻狗，年紀大小都有，還有20多隻鴨鵝、2隻鸚鵡，動防所長董孟治說，昨天與朱媽媽聯繫，考量到她可能在東部一待就是半年，她同意依程序讓所有的動物由愛心人士認養，獲得好的照顧，目前已有4人洽詢，但相關流程還是要進行。